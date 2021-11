Ιταλία: Έκρηξη σε διυλιστήριο στην πόλη Λιβόρνο

Έκρηξη σημειώθηκε σε διυλιστήριο της πόλης Λιβόρνο της Τοσκάνης, στην κεντρική Ιταλία.

Το διυλιστήριο ανήκει στην ιταλική Εταιρία Υδρογονανθράκων Eni και την ώρα αυτή σύννεφο μαύρου καπνού έχει καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής.

⚠️#INCENDIO #RAFFINERIA #ENI #LIVORNO⚠️



Sono in contatto con il territorio per conoscere l' entità dei danni ed il pericolo per le persone. Sono state distintamente sentite alcune esplosioni, almeno un paio, secondo quanto riferiscono i testimoni.

A breve, aggiornamenti !!