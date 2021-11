Συνεδριάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη νέα απειλητική μετάλλαξη της Covid-19

Έκτακτη σύσκεψη για τη νέα μετάλλαξη που εντοπίστηκε σε αφρικανικές χώρες θα έχουν σήμερα Παρασκευή (26/11) οι επιστήμονες του ΠΟΥ, προκειμένου να συζητήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει στα υπάρχοντα εμβόλια και θεραπείες.

Χθες βράδυ (25/11) , η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε εκτάκτως να επιβάλει ταξιδιωτικούς περιορισμούς για έξι νοτιοαφρικανικές χώρες λόγω των ανησυχιών για τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού Β.1.1529.

Κόβει τις πτήσεις από/προς Νότια Αφρική η ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε την Παρασκευή ότι θέλει να σταματήσει τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια Αφρική, ώστε να αντιμετωπίσει την εξάπλωση της νέας παραλλαγής της COVID-19.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι "προτείνει, σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη, να ενεργοποιηθεί το φρένο έκτακτης ανάγκης για να σταματήσουν τα αεροπορικά ταξίδια από την περιοχή της Νότιας Αφρικής".

Η νέα παραλλαγή του κορονοϊού εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική, η οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, προκαλεί ανησυχία λόγω του μεγάλου αριθμού μεταλλάξεων και της ταχείας εξάπλωσής της στους νέους στο Γκαουτένγκ, την πολυπληθέστερη επαρχία της χώρας.

Πάνω από 30 μεταλλάξεις - Πιο ανθεκτική στα εμβόλια

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η παραλλαγή φέρει πάνω από 30 μεταλλάξεις, κάτι που την καθιστά θεωρητικά πιο μεταδοτική και πιο ανθεκτική στα εμβόλια.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας ΗΒ είπε ότι η παραλλαγή είναι "η χειρότερη που έχει ανιχνευθεί μέχρι στιγμής", με την πρωτεΐνη-ακίδα που χρησιμοποιεί ο κορονοϊός για να διεισδύσει στον ανθρώπινο οργανισμό να είναι "δραματικά" διαφορετική από εκείνη στο αρχικό στέλεχος του ιού.

Συνολικά έχουν επιβεβαιωθεί 59 κρούσματα στην Μποτσουάνα, στη Νότια Αφρική και στο Χονγκ Κονγκ, όπου κατέληξαν ταξιδιώτες από τη Νότια Αφρική.

Τι ξέρουμε για το νέο στέλεχος

Το νέο στέλεχος έχει χαρακτηριστεί ως B.1.1.529, ταυτοποιήθηκε στη Μποτσουάνα, και μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 10 περιπτώσεις αυτού του στελέχους.

Προς το παρόν εκτός της Νότιας Αφρικής έχει ταυτοποιηθεί και σε έναν ταξιδιώτη στο Χονγκ Κονγκ που είχε επισκεφθεί τη Νότια Αφρική. Η βιβλιογραφία αναφορικά με το νέο στέλεχος ανασκοπήθηκε από τους καθηγητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, επιστημονικός σύμβουλος ΕΟΔΥ), Θεοκλή Ζαούτη (Καθηγητής Παιδιατρικής και πρόεδρος ΕΟΔΥ) και Θάνο Δημόπουλο (Πρύτανης ΕΚΠΑ).

Παρότι ο αριθμός των περιστατικών B.1.1.529 είναι πολύ χαμηλός - τρία στη Μποτσουάνα, έξι στη Νότια Αφρική και ένα στο Χονγκ Κονγκ - είναι αξιοσημείωτο ότι το νέο στέλεχος ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης του, αναφέρουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ.

Προς το παρόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ταξινομήσει το B.1.1.529 ως στέλεχος υπό επιτήρηση "variant under monitoring", η οποία είναι χαμηλότερου κινδύνου από τα στελέχη ενδιαφέροντος "variants of interest", και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος "variants of concern". Στην τελευταία ομάδα ανήκει το στέλεχος Δέλτα.

Ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων καθιστά πιθανή την ύπαρξη διαφορετικών χαρακτηριστικών του ιού, αλλά ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του στελέχους θα μπορούν να εξαχθούν μόνο αν πραγματοποιηθούν οι σχετικές μελέτες, καταλήγουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ.

Όσοι βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο έχοντας ταξιδέψει από αυτές τις χώρες εντός των τελευταίων δέκα ημερών καλούνται να υποβληθούν σε μοριακό διαγνωστικό τεστ.