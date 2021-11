Βουλγαρία: Δύο σενάρια για τα αίτια του δυστυχήματος με τους 45 νεκρούς

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν ένα λεωφορείο, το οποίο μετέφερε τουρίστες κυρίως από τη Βόρεια Μακεδονία, τυλίχθηκε στις φλόγες σε έναν αυτοκινητόδρομο της δυτικής Βουλγαρίας περίπου στις 02:00 τοπική ώρα σήμερα Τρίτη.

Επτά άνθρωποι, που κατάφεραν να βγουν έξω από το φλεγόμενο όχημα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών Πιρόγκοφ της βουλγαρικής πρωτεύουσας, της Σόφιας, και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με το προσωπικό του νοσοκομείου.

Έχουν υποστεί εγκαύματα και ένας κάταγμα στο πόδι.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, γεγονός που καθιστά το δυστύχημα το πιο πολύνεκρο στην ιστορία της βαλκανικής αυτής χώρας.

Ο μεταβατικός υπουργός Εσωτερικών Μπόικο Ράσκοφ δήλωσε ότι πτώματα ήταν "στοιβαγμένα μέσα στο όχημα και είχαν γίνει στάχτη".

"Η εικόνα είναι τρομακτική, τρομακτική. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν", είπε ο ίδιος στους δημοσιογράφους ευρισκόμενος στον τόπο του δυστυχήματος.

Τα αίτια του δυστυχήματος είναι ασαφή, αλλά το λεωφορείο φαίνεται ότι χτύπησε πάνω σε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα είτε πριν είτε αφού πήρε φωτιά, ανακοίνωσαν βούλγαροι αξιωματούχοι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Στρούμα, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων δυτικά της Σόφιας, όπως είπαν.

Οι εκδρομείς επέστρεφαν στα Σκόπια, την πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο αναψυχής στην Κωνσταντινούπολη, που απέχει περίπου 800 χιλιόμετρα.

At least 45 people, including children, died when a bus carrying mostly North Macedonian tourists crashed in flames on a highway in western Bulgaria https://t.co/0PKF8n0o1m pic.twitter.com/bou0rIr859