Ετοιμάζει κίνηση στην κυπριακή ΑΟΖ η ExxonMobil

Οι Αμερικανοί επανέρχονται στο προσκήνιο των ενεργειακών στην Ανατολική Μεσόγειο με την ExxonMobil να ετοιμάζεται για την επιβεβαιωτική γεώτρηση στον στόχο Γλαύκος του τεμαχίου 10 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το philenews.com.

Ο ανώτερος αντιπρόεδρος της αμερικανικής εταιρείας, Τζον Αρντίλ, που βρίσκεται στην Κύπρο είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι δύο, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών, συζήτησαν τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Foreign Minister @Christodulides met earlier with #JohnArdill, Senior Vice President of @exxonmobil, discussing #energy developments in #EastMed and broader region. pic.twitter.com/9TRgm7JYAh