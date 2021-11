Ελον Μασκ: Πούλησε μετοχές της Tesla ύψους $5 δισ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, πούλησε σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της Tesla, σύμφωνα με οικονομικές καταθέσεις που δημοσιεύθηκαν το βράδυ της Τετάρτης. Κατέχει ακόμη περισσότερες από 166 εκατομμύρια μετοχές.

Ο οργανισμός που διαχείριζεται τις μετοχές του πούλησε περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια μετοχές άνω των 3,88 δισ. δολ. σε συναλλαγές που πραγματοποιήθην την Τρίτη και την Τετάρτη. Αυτές οι συναλλαγές δεν ήταν προγραμματισμένες να γίνουν.

Το απόγευμα της Τετάρτης, έγινε γνωστό πως ο Μασκ πουλά ένα ξεχωριστό πακέτο μετοχών της Tesla μέσω ενός σχεδίου που ισχύει από τις 14 Σεπτεμβρίου φέτος. Όπως αναφέρει το CNBC, αυτή η πώληση αφορά 930.000 μετοχές αξίας άνω των $1,1 δισ.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?