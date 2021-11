Eurogroup - Λαγκάρντ: Παροδικός ο πληθωρισμός, αναμένεται να υποχωρήσει από το 2022

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν τη Δευτέρα ότι το άλμα των τιμών καταναλωτή αυτής της περιόδου θα υποχωρήσει το 2022, ενώ το υψηλό χρέος που δημιουργήθηκε από την κρίση της πανδημίας θα πρέπει να μειωθεί, με τρόπο ωστόσο που δεν θα πλήττει την οικονομική ανάκαμψη, μεταδίδει το Reuters.

Ο ετήσιος πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 4,1% τον προηγούμενο μήνα από 3,4% τον Σεπτέμβριο, με τους ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης να εμφανίζονται ανήσυχοι πλέον ότι η άνοδος ενδεχομένως να τροφοδοτήσει ισχυρές μισθολογικές αυξήσεις δημιουργώντας ένα πληθωριστικό σπιράλ.

"Αν και οι αυξήσεις στις τιμές οφείλονται κυρίως σε προσωρινούς παράγοντες, η αύξηση είναι πιο επίμονη από το αναμενόμενο λόγω της ισχύς της ανάκαμψης", δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, Πασκάλ Ντόναχιου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

"Συνεχίζουμε να περιμένουμε πάντως αυτό να αλλάξει και να μειωθεί [ο πληθωρισμός] κατά το 2022 και το 2023", πρόσθεσε.

Την ίδια άποψη εξέφρασε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός είναι παροδικός σε ανάρτηση της στο Twitter.

"Στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup συζητήσαμε το θετικό οικονομικό outlook στην Ευρωζώνη, με τις νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές να στηρίζουν την ισχυρή ανάκαμψη", αναφέρει σε ανάρτηση της στο Twitter η πρόεδρος της ΕΚΤ και προσθέτει: "Είμαστε σίγουροι ότι ο αυξημένος πληθωρισμός αυτής της περιόδου είναι παροδικός. Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για τους στόχους του ψηφιακού ευρώ".

At today's Eurogroup meeting we discussed the positive economic outlook in the euro area, with monetary and fiscal policies supporting a strong recovery. We are confident that the current higher inflation is transitory. We also exchanged views on the goals of a digital euro.