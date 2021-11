Φον ντερ Λάιεν: Καλώ τις χώρες τις ΕΕ να εγκρίνουν επιτέλους τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας

"Απαράδεκτη" χαρακτήρισε σε γραπτή δήλωσή της, η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν την εργαλειοποίηση μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς από τη Λευκορωσία. Παράλληλα, σημείωσε ότι τις επόμενες ημέρες ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς "σε συντονισμό με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Μπορέλ, θα ταξιδέψει στις κύριες χώρες προέλευσης και διέλευσης για να διασφαλίσει ότι θα ενεργήσουν για να αποτρέψουν τους υπηκόους τους από το να πέσουν στην παγίδα που έχουν στήσει οι αρχές της Λευκορωσίας". Πιο συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αναφέρει στη δήλωσή της:

"Η Λευκορωσία πρέπει να σταματήσει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων.

Η εργαλειοποίηση των μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς από τη Λευκορωσία είναι απαράδεκτη.

Οι αρχές της Λευκορωσίας πρέπει να κατανοήσουν ότι η πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο μέσω μιας κυνικής εργαλειοποίησης των μεταναστών δεν θα τις βοηθήσει να επιτύχουν τους σκοπούς τους.

Μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι, την Πρωθυπουργό της Λιθουανίας Ινγκρίντα Σιμονίτε και τον Πρωθυπουργό της Λετονίας 'Αρτουρς Κάρινς Κρισγιάνις για να εκφράσω την αλληλεγγύη της ΕΕ και να συζητήσω μαζί τους τα μέτρα που μπορεί να λάβει η ΕΕ για να τους στηρίξει στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν αυτήν την κρίση.

Καλώ τα κράτη μέλη να εγκρίνουν επιτέλους το διευρυμένο καθεστώς κυρώσεων στις αρχές της Λευκορωσίας που είναι υπεύθυνες για αυτήν την υβριδική επίθεση.

Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς, σε συντονισμό με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Μπορέλ, θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στις κύριες χώρες προέλευσης και διέλευσης για να διασφαλίσει ότι θα ενεργήσουν για να αποτρέψουν τους υπηκόους τους από το να πέσουν στην παγίδα που έχουν στήσει οι αρχές της Λευκορωσίας.

Η ΕΕ θα διερευνήσει ειδικότερα τον τρόπο επιβολής κυρώσεων, μεταξύ άλλων μέσω της μαύρης λίστας, αεροπορικών εταιρειών τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ανθρώπων.

Τέλος, η Επιτροπή θα διερευνήσει με τον ΟΗΕ και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του πώς να αποτρέψει την εκδήλωση ανθρωπιστικής κρίσης και να διασφαλίσει ότι οι μετανάστες μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στη χώρα καταγωγής τους, με την υποστήριξη των εθνικών τους αρχών".

