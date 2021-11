Η Mondelēz International δεσμεύεται για Μηδενικές Εκπομπές μέχρι το 2050

Η Mondelēz International ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να επιτύχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 στην πλήρη αλυσίδα αξίας. Μέρος αυτής τη δέσμευσης είναι και η ένταξη της εταιρείας στην πρωτοβουλία Science Based Targets Initiative’s Business Ambition for 1.5°C, που ευθυγραμμίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους περιορισμού των εκπομπών με φιλόδοξο στόχο τη μείωση του ρυθμού αύξησης της θερμοκρασίας βάσει της Συμφωνίας των Παρισίων. Η Mondelēz International έγινε μέλος και στην Καμπάνια Race to Zero των Ηνωμένων Εθνών που στοχεύει σε μία οικονομία χωρίς άνθρακα.

Οι δεσμεύσεις αυτές αποτελούν ορόσημο στη διαφοροποιημένη προσέγγιση της Mondelēz International για την αειφορία, που συμβάλλει στην επίτευξη διαρκούς προόδου και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη του.

"Τα τελευταία χρόνια, έχουμε συνεργαστεί με την πρωτοβουλία ‘Science Based Targets’ για να περιορίσουμε το αποτύπωμα των εκπομπών μας και η ανακοίνωσή μας σήμερα θα συμβάλει στην επιτάχυνση της προσπάθειας να γίνουμε μία εταιρία σνακ με πιο βιώσιμο προσανατολισμό" τόνισε ο Dirk Van de Put, Πρόεδρος και Chief Executive Officer. "Αλλάζουμε τον τρόπο που επιχειρούμε στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας σε συνεργασία με τους προμηθευτές και τους παραγωγούς μας – από τη βελτίωση των πρακτικών παραγωγής κακάο στη Δυτική Αφρική, μέχρι την προώθηση της αναγεννητικής γεωργίας σε χωράφια σίτου στις Μεσοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες".

Η νέα δέσμευση βασίζεται στους προηγούμενους στόχους της εταιρίας που ανακοινώθηκαν το 2020 και αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για τα επόμενα δύο χρόνια, η εταιρεία θα καταρτίσει ένα σχέδιο με χρονικές δεσμεύσεις, που θα περιλαμβάνει ενδιάμεσους στόχους για τις βασικές πηγές εκπομπών της σύμφωνα με το πρωτόκολλο 1,5°C ενώ θα παρέχει ετήσιες αξιολογήσεις προόδου με διαφάνεια, όπως ορίζεται από την πρωτοβουλία Science Based Target.

Η συνολική προσέγγιση του στόχου μηδενικών εκπομπών

Η προσέγγιση της Mondelēz International στο ESG έχει σχεδιαστεί με στόχο να επιτρέψει στην εταιρεία να προσφέρει διαρκείς αλλαγές κλίμακας, δίνοντας προτεραιότητα στο μεγαλύτερο αντίκτυπο με εστίαση σε καινοτόμες και μετρήσιμες λύσεις και συνεργασίες, που θα οδηγήσουν σε ευρύτερο μετασχηματισμό. Θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον στόχο της να επιτύχει μηδενικές εκπομπές, εστιάζοντας τις προσπάθειες σε βασικούς τομείς και ανταποκρινόμενη σε προϋπάρχουσες δεσμεύσεις όπως:

Συστατικά που έχουν παραχθεί με βιώσιμο τρόπο και Συσκευασίες:

- Προμήθεια του 100% του όγκου κακάο για τις σοκολάτες με το Πρόγραμμα Cocoa Life μέχρι το 2025

- Προμήθεια του 100% του όγκου σιτηρών για τα μπισκότα στην EΕ σύμφωνα με το Πρόγραμμα Harmony μέχρι το 2022

- Το 100% των συσκευασιών θα έχει σχεδιαστεί ως ανακυκλώσιμο μέχρι το 2025

- Μείωση της χρήσης καθαρού πλαστικού κατά 5% και μείωση της χρήσης άκαμπτου πλαστικού κατά 25% μέχρι το 2025

Δραστηριότητες της Mondelēz International:

- Συνέχιση της μετατροπής του παγκόσμιου βιομηχανικού αποτυπώματος ηλεκτρικής ενέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

- Μειώση της σπατάλης τροφίμων κατά 15% στην παραγωγή και 50% στη διανομή έως το 2025

- Προσπάθεια επίτευξης ενεργειακής απόδοσης για φούρνους μπισκότων και λέβητες ατμού

- Έναρξη αντικατάστασης των θερμικών καυσίμων (π.χ. φυσικό αέριο, ντίζελ, βενζίνη) με "πράσινα"

Logistics:

- Επένδυση σε νέες ιδέες κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών φορτηγών και των φορτηγών υδρογόνου

- Περιορισμός των εκπομπών αποθηκών τόσο σε ιδιόκτητες όσο και σε τρίτες εγκαταστάσεις με μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικτύων διανομής, βελτιστοποιώντας τις διαδρομές και τη χρήση φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, ενισχύοντας τις διατροπικές λύσεις και μειώνοντας τα ταξίδια

Χτίζοντας πάνω σε υφιστάμενες Δεσμεύσεις και Δράσεις

"Ενώ έχουμε ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο, η πορεία προς το στόχο μηδενικών εκπομπών προϋποθέτει περαιτέρω μετασχηματισμό της επιχείρησής μας καθώς και παγκόσμια συνεργασία, σε βιομηχανίες, τομείς και γεωγραφικά σημεία", δήλωσε η Chris McGrath, Αντιπρόεδρος & Διευθυντής Global Impact & Sustainability. "Θα παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην αξιοποίηση αποδεδειγμένων μοντέλων και διαθέσιμων λύσεων, ενώ ταυτόχρονα θα χρησιμοποιήσουμε τo μέγεθος και την επιρροή μας για να βοηθήσουμε στην προώθηση της τεχνικής προόδου, της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των επενδύσεων σε καινοτομία".

Μέχρι σήμερα, οι συνεχείς προσπάθειες της εταιρίας να γίνει φορέας αλλαγής είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθεί πρόοδος σε προμήθεια συστατικών με βιώσιμο τρόπο, εξοικονόμηση ενέργειας, πόρων και περιορισμό των αποβλήτων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της, επιτεύγματα που θα κεφαλαιοποιήσει και επισπεύσει ο στόχος μηδενικών εκπομπών. Τον περασμένο χρόνο, η εταιρία πέτυχε και ξεπέρασε αρκετούς από τους στόχους του 2020 και 2025 όπως:

Προμήθεια Συστατικών με Βιώσιμο Τρόπο Στόχοι 2025:

- Το 68% του όγκου κακάο για μάρκες σοκολάτας προέρχεται από το Πρόγραμμα Cocoa Life

- Το 99% του φοινικελαίο προέρχεται από προμηθευτές που ευθυγραμμίζονται με το "Σχέδιο Δράσης για το Φοινικέλαιο 2020"

Επιτεύγματα Περιβαλλοντικού Αντίκτυπου 2020:

- 24% μείωση του CO2e από τη μεταποίηση, υπερβαίνοντας τον στόχο του 15%

- 33% μείωση στη χρήση νερού προτεραιότητας, υπερβαίνοντας τον στόχο του 10%

- 31% μείωση των συνολικών απορριμμάτων από τη μεταποίηση, υπερβαίνοντας τον στόχο του 20%



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική βιωσιμότητας, τους στόχους και την πρόοδο της Mondelēz International, επισκεφθείτε το 2020 Snacking Made Right Report.