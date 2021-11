Μασκ: H Tesla δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο με την Hertz

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Ελον Μασκ δήλωσε τη Δευτέρα το βράδυ ότι η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο με την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Hertz. Το συγκεκριμένο tweet του Μασκ, όπως αναφέρει το CNBC, έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη ανακοίνωση και διαφήμιση που κυκλοφόρησε από τη Hertz στις 25 Οκτωβρίου.

If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.



Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.



Hertz deal has zero effect on our economics.