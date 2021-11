Διαψεύδει τον Μασκ η Hertz - "Έχουν αρχίσει οι παραδόσεις της Tesla"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16.36

Διαψεύδει τις δηλώσεις του Έλον Μασκ η Hertz, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα ότι η Tesla δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο με την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, υποστηρίζοντας ότι η Tesla έχει αρχίσει να της παραδίδει αυτοκίνητα. Η Lauren Luster, διευθύντρια επικοινωνίας της Hertz, δεν σχολίασε συγκεκριμένες λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά είπε ότι η εταιρεία παραμένει πιστή στο σχέδιο σύμφωνα με την ανακοίνωσή της την περασμένη εβδομάδα για προσφορά 100.000 Tesla μέχρι το τέλος του 2022.

"Όπως ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα, η Hertz έκανε μια αρχική παραγγελία 100.000 ηλεκτρικών οχημάτων (EV) της Tesla και επενδύει σε νέες υποδομές φόρτισης EV", ανέφερε η Luster. "Οι παραδόσεις της Tesla έχουν ήδη ξεκινήσει. Βλέπουμε πολύ ισχυρή ζήτηση για τα οχήματα, κάτι που αντανακλά τη ζήτηση της αγοράς για τα αυτοκίνητα τηςTesla", πρόσθεσε

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Ελον Μασκ δήλωσε ότι η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο με την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Hertz. Το συγκεκριμένο tweet του Μασκ, όπως αναφέρει το CNBC, ερχόταν σε αντίθεση με προηγούμενη ανακοίνωση και διαφήμιση που είχε κυκλοφορήσει από τη Hertz στις 25 Οκτωβρίου.

You’re welcome!



If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.



Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.



Hertz deal has zero effect on our economics.