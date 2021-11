Rivian: Στόχος η αποτίμηση να ξεπεράσει τα $53 δισ. στην IPO

Η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Rivian Automotive Inc, η οποία έχει την υποστήριξη της Amazon.com Inc και της Ford Motor Co, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει θέσει στόχο η αποτίμηση της να ξεπεράσει τα 53 δισ. δολ. στο πλαίσιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η εταιρεία, που τον προηγούμενο μήνα ανακοίνωσε ζημιές ύψους σχεδόν 1 δισ. δολ. για το πρώτο μισό του έτους, θα πουλήσει 135 εκατ. μετοχές, με το εύρος της τιμής να είναι μεταξύ 57 και 62 δολ. ανά μετοχή.

Στο ανώτατο όριο του εύρους, η εταιρεία θα αντλήσει πάνω από 8 δισ. δολ. στο πλαίσιο της IPO.