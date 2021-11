Αποτελεσματικά τα εμβόλια Sputnik-V, Astrazeneca και Sinopharm στους άνω των 60 ετών στην Αργεντινή

Το ρωσικό εμβόλιο Sputnik-V είχε υψηλή αποτελεσματικότητα μεταξύ των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών κατά την διάρκεια της εμβολιαστικής εκστρατείας στην Αργεντινή, ανακοίνωσε το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), επικαλούμενο έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας (JAMA).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η χορήγηση δόσεων των εμβολίων Sputnik-V, AstraZeneca και Sinopharm στα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η θνητότητα μεταξύ των εμβολιασθέντων σε ποσοστό 96,6%. Επίσης μειώθηκαν τα περιστατικά μόλυνσης μεταξύ των εμβολιασθέντων σε ποσοστό 88%.

Στην έρευνα αναφέρεται ότι από τις 663.602 των εμβολιασμένων, το 63% είχε κάνει το εμβόλιο Sputnik-V.

Σύμφωνα με το RDIF, τα εμβόλια παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα μεταξύ των ατόμων που ανήκαν σε ηλικιακές ομάδας 70-79 ετών και άνω των 80 ετών, καθώς έδειξαν μείωση της θνητότητας απ' όλα τα αίτια σε ποσοστό 98,2% και 94,2% αντίστοιχα.

Η στατιστική έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από 1ης έως 15 Ιουνίου, και παράλληλα το 81,4% των συμμετεχόντων είχε προφτάσει να κάνει τουλάχιστον την μία δόση του ενός ή του άλλου εμβολίου έως τις 15 Μαΐου του 2021. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν με τον τίτλο: Evaluation of a COVID-19 Vaccine Campaign and SARS-CoV-2 Infection and Mortality Among Adults Aged 60 Years And Older in a Middle-Income Country.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ