"Τρομερά ενοχλημένος" ο Ερντογάν με την αμερικανική βάση στην Αλεξαδρούπολη

Την μεγάλη ενόχλησή του για την στρατιωτική βάση στην Αλεξανδρούπολη εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέτ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως αναφέρει το Anadolu, o Tούρκος πρόεδρος ανέφερε στον Μπάιντεν και τον Μακρόν ότι η στρατιωτική βάση στην Αλεξανδρούπολη κοντά στα ελληνοτουρικά σύνορα "ενοχλεί σοβαρά" την Τουρκία.

Turkish president says he told US, French counterparts how establishment of base in Alexandroupoli, Greece near Turkish border 'seriously disturbs' Turkey

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 1, 2021

Ο Τούρκος πρόεδρος όπως αναφέρει το Anadolu, στη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Ρώμη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πώληση των F-16. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι συζήτησε το ζήτημα των F -16 με τον Τζο Μπάιντεν διευκρινίζοντας ότι "δεν υπήρχε κάποια αρνητική προσέγγιση στο θέμα".

#BREAKING Turkish leader says he discussed procurement of F-16s with Joe Biden, 'didn't witness any negative approach', hopes to conclude 'sensitive issue'

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 1, 2021

Όσον αφορά την απόφασή του να μην παραστεί στην COP26 στη Γλασκώβη, δήλωσε, σύμφωνα με το Anadolu, πως αυτό έγινε καθώς η Βρετανία δεν ανταποκρίθηκε σε όσα ζήτησε η Τουρκία και αυτό δεν αφορά μόνο το θέμα της ασφάλειας αλλά και τη φήμη της χώρας.

Turkish president says he decided not to go to Glasgow as Turkey's 'demands were not met,' adds it was not only about security, but also about reputation of country

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 1, 2021

To Anadolu αναφέρει επίσης πως Τουρκία και ΗΠΑ συμφώνησαν να επικεντρωθούν "πιο έντονα" στις οικονομικές σχέσεις και έκαναν λόγο επίσης για συνεργασία σε Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη και Ανατολική Μεσόγειο.