Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα είχε νωρίτερα σήμερα στο Λονδίνο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες της Αρχιεπισκοπής και εξέφρασε ευχές για ταχεία ανάρρωση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I met earlier today in London with His Eminence Nikitas Archbishop of Thyateira & Great Britain. Archbishop briefed me on the activities of the Archdiocese. I extended wishes for the speedy recovery of His All-Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew. pic.twitter.com/4ZKcJUWOuf