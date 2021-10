Ο Άλεκ Μπόλντουιν πυροβόλησε σε γύρισμα και σκότωσε κατά λάθος τη διευθύντρια φωτογραφίας

Ο αμερικανός ηθοποιός Άλεκ Μπόλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε χθες Πέμπτη, προφανώς από ατύχημα, τη διευθύντρια φωτογραφίας και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη της νέας ταινίας γουέστερν που γύριζαν στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Χαλίνα Χάτσινς και ο Τζόελ Σόουζα "τραυματίστηκαν από σφαίρες όταν ο Άλεκ Μπόλντουιν πυροβόλησε με το πιστόλι που χρησιμοποιούσε για το γύρισμα" της ταινίας Rust, η οποία παράγεται για λογαριασμό του Netflix, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε σε δελτίο Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Χαλίνα Χάτσινς, 42 ετών, διακομίστηκε με ελικόπτερο σε κοντινό νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Ο Τζόελ Σόουζα, ο σκηνοθέτης της ταινίας, 48 ετών, εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του σερίφη που επικαλέστηκε ο εξειδικευμένος ιστότοπος The Hollywood Reporter, ο σκηνοθέτης είναι σε "κρίσιμη κατάσταση". Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλέστηκε εκπρόσωπο της παραγωγής, επρόκειτο για "ατύχημα", καθώς αντί για άσφαιρα στο πιστόλι που χρησιμοποιούσε ο πρωταγωνιστής είχαν τοποθετηθεί αληθινές σφαίρες.

