H Evergrande είναι "μόνο η αρχή" - Περισσότερες εταιρείες πρέπει να αποχωρήσουν από τον κλάδο ακινήτων της Κίνας

Ο κλάδος ακινήτων της Κίνας πρέπει να είναι "σημαντικά μικρότερος" για να διατηρηθεί η συνολική οικονομία υγιής και σταθερή, δήλωσε ειδικός στην κινεζική αγορά κατοικίας στο CNBC.

"Αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο κίνδυνο στον κλάδο. Κατασκευάσαμε πάρα πολλές κατοικίες επομένως η σταθεροποίηση πρέπει να προέλθει από την περικοπή του κλάδου" δήλωσε ο Λι Γκαν, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιου Α&Μ του Τέξας στο CNBC.

O Γκαν εκτιμά ότι περίπου το 20% των σπιτιών είναι άδεια καθώς οι αγοραστές μαζεύουν δεύτερο και τρίτο ακίνητο για επενδύσεις. Ακόμα και τότε, οι κατασκευαστές συνεχίζουν να χτίζουν εκατομμύρια νέες μονάδες κάθε χρόνο, δήλωσε.

Οι Κινεζικοί κατασκευαστές ακινήτων αυξήθηκαν ραγδαία μετά από χρόνια υπερβολικού δανεισμού. Τα προβλήματα στον κλάδο ήρθαν στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες καθώς η Evergrande και άλλες κατασκευάστριες εταιρείες έχασαν την αποπληρωμή των ομολόγων και βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της αθέτησης των υποχρεώσεων τους.

Οι αρχές στη Κίνα έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους να περιορίσουν τις υπερβολές στον τομέα των ακινήτων και να περιορίσουν την κερδοσκοπία μεταξύ των αγοραστών κατοικιών. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό του ανεξέλεγκτου δανεισμού προς τις κατασκευάστριες εταιρείες και αυστηρότερους κανόνες στην χορήγηση στεγαστικών δανείων.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζήτηση για σπίτια στην Κίνα έχει "παγώσει", όπως δήλωσε ο Γκάν, ο οποίος είναι επίσης διευθυντής του Survey Research Center For China Household Finance στο Southwestern University of Finance and Economics στην πόλη Τσενγκτού.

Κάποιες από τις εταιρείες ακινήτων θα έλεγα ότι θα πρέπει να φύγουν από τον κλάδο για να είναι υγιής η χώρα και ο κλάδος. "Το πρόβλημα της Evergrande είναι μόνο η αρχή, πολλές εταιρείες θα έπρεπε να αποχωρήσουν από τον κλάδο επειδή η ζήτηση δεν υπάρχει πλέον" δήλωσε ο Γκάν.

Υπενθυμίζεται πως η Evergrande έχει περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποχρεώσεις. Η ικανότητα της εταιρείας να εξοφλήσει το χρέος της τρόμαξαν τους επενδυτές παγκοσμίως καθώς ανησυχούσαν για πιθανή μετάδοση της κρίσης στην υπόλοιπη βιομηχανία και οικονομία της Κίνας.