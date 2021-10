Μαχαίρωσαν Βρετανό βουλευτή των κυβερνώντων Συντηρητικών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16.08

Ο βουλευτής Sir David Amess, ο οποίος ανήκει στο κεντροδεξιό κυβερνών Συντηρητικό Ενωτικό Κόμμα του Μπόρις Τζόνσον, δέχθηκε πολλαπλά χτύπηματα με μαχαίρι, όπως μεταδίδει το δίκτυο Sky και αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, ο βουλευτής βρισκόταν στην εκλογική του περιφέρεια.

Ο βουλευτής εκπροσωπεί στη Βουλή των Κοινοτήτων την περιφέρεια του Southend West στο Essex και φέρεται να δέχθηκε επίθεση στην Εκκλησία των Μεθοδιστών Belfairs στο Leigh-on-Sea.

Σύμφωνα με το Sky News, ένας άνδρας φέρεται να εισήλθε σε συνάντηση που είχε ο βουλευτής με ψηφοφόρους της περιφέρειάς του και να τον μαχαίρωσε πολλές φορές.

Ο D. Amess, 69 ετών, δέχεται τις πρώτες βοήθειες στο σημείο της επίθεσης.

Η κατάστασή του, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, δεν είναι προς το παρόν γνωστή.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και ανακοίνωσε ότι έχει συλλάβει τον φερόμενο ως δράστη.

A man's been arrested following an incident in #LeighonSea.



We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.



A man was arrested shortly after & we're not looking for anyone else.



We'll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7