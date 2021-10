Βρετανία: Νεκρός μετά από επίθεση με μαχαίρι ο βουλευτής των Συντηρητικών D. Amess

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.07

Ο βουλευτής Sir David Amess, ο οποίος ανήκει στο κεντροδεξιό κυβερνών Συντηρητικό Ενωτικό Κόμμα του Μπόρις Τζόνσον, δέχθηκε πολλαπλά χτύπηματα με μαχαίρι εντός εκκλησίας στην εκλογική του περιφέρεια, όπου πραγματοποιούσε συνάντηση με ψηφοφόρους του και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο βουλευτής εκπροσωπούςσε στη Βουλή των Κοινοτήτων την περιφέρεια του Southend West, στο Essex και δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση στην Εκκλησία των Μεθοδιστών Belfairs στο Leigh-on-Sea.

Σύμφωνα με το Sky News, ένας άνδρας φέρεται να εισήλθε στον χώρο της συνάντησης και να τον μαχαίρωσε πολλές φορές.

Ο D. Amess, 69 ετών, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο της επίθεσης για περισσότερες από δύο ώρες, ωστόσο δεν τα κατάφερε και τελικώς κατέληξε, όπως επιβεβαιώνει η βρετανική αστυνομία.

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο και ανακοίνωσε ότι έχει συλλάβει τον 25χρονο φερόμενο ως δράστη.

A man has been arrested on suspicion murder after a man was stabbed in #LeighonSea.



We were called to Eastwood Road North shortly after 12.05pm.



Sadly, a man later died.



A man was arrested at the scene.



We are not looking for anyone else.



Read more: https://t.co/CR8vYv8yuR pic.twitter.com/llSd1Tr0H7