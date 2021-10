Μακελειό στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 33 νεκροί και 73 τραυματίες από την έκρηξη σε σιιτικό τέμενος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:25

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής στο σιιτικό τζαμί Ιμάμ Μπαργκάχ στο κέντρο της νότιας πόλης Κανταχάρ του Αφγανιστάν, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ο Nematullah Wafa, πρώην μέλος του τοπικού επαρχιακού συμβουλίου, δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί Ιμάμ Μπαργκάχ και προκάλεσε μεγάλες απώλειες.

#Explosion near the largest Shiite mosque in Kandahar which is Famous with the name of Bibi Fatima Mosque or Imam Bargah. Primary reports: 7 killed and 13 other injured. #Afghanishtan #knadahar pic.twitter.com/TqSH4OhVLT