Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

''Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Γερουσιαστής Μενέντεζ συζήτησαν τις πρόσφατες παράνομες δραστηριότητες από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, σε τηλεφωνική επικοινωνία'', αναφέρει το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών στο Twitter.

☎️ Foreign Minister @Christodulides and Chairman of the #US Senate Foreign Relations Committee @SenatorMenendez discussed latest illegal activities by #Turkey in the #EastMed, in telephone conversation. pic.twitter.com/0qOk7xaDhQ