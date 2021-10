Ορούτς Ρέις: Η Τουρκία προαναγγέλλει σεισμικές έρευνες βόρεια της Κύπρου

H Άγκυρα ανακοίνωσε την έξοδο του σεισμογραφικού σκάφους Ορούτς Ρέις σε θαλάσσιες περιοχές βόρεια της Κύπρου, με νέα Navtex που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας.

Με βάση τη νέα Navtex το Ορούτς Ρέις, με τα πλοία που το συνοδεύουν "Αταμάν" και "Τζενγκίζ Χαν", θα προχωρήσουν σεισμικές έρευνες έως και τις 21 Δεκεμβρίου στην περιοχή μεταξύ Αττάλειας και Κύπρου.

Η NAVTEX

TURNHOS N/W : 0929/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 08-10-2021 19:31)TURNHOS N/W : 0929/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 08 OCT 21 AND 16 DEC 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 03.17 N – 033 05.89 E

35 45.12 N – 033 07.21 E

35 48.48 N – 034 02.12 E

36 05.53 N – 034 00.36 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2.CANCEL THIS MESSAGE 162101Z DEC 21.

Πηγή: TheTOC.gr