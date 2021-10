Οι δημοσιογράφοι Μαρία Ρέσα και Ντμίτρι Μουράτοφ τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ειρήνης 2021

Δύο δημοσιογράφοι, η Μαρία Ρέσα από της Φιλιππίνες και ο Ντμίτρι Μουράτοφ από τη Ρωσία, τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ειρήνης 2021 για "τη θαρραλέα μάχη τους υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης" στις χώρες τους, ανακοίνωσε σήμερα η νορβηγική επιτροπή του βραβείου Νόμπελ.

Η Μαρία Ρέσα και ο Ντμίτρι Μουράτοφ "αντιπροσωπεύουν όλους τους δημοσιογράφούς που υπερασπίζονται αυτό το ιδανικό σε ένα κόσμο όπου η δημοκρατία και η ελευθερία του Τύπου βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο και περισσότερο αντίξοες συνθήκες", δήλωσε στο Όσλο η πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Μπέριτ Ράις-Άντερσεν.

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου, την επέτειο του θανάτου του σουηδού βιομηχάνου Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος ίδρυσε τα βραβεία με τη διαθήκη του το 1895.

Η δημοσιογράφος από τις Φιλιππίνες Μαρία Ρέσα δήλωσε ότι εξεπλάγη από την είδηση, μιλώντας στον ιστότοπο Rappler. "Έχω πάθει σοκ", τόνισε η Ρέσα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο του οποίου είναι συνιδρύτρια.

Το Κρεμλίνο χαιρέτισε το "θάρρος" και το "ταλέντο" του Ντμίτρι Μουράτοφ για τον αγώνα του υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης, ως επικεφαλής της μεγαλύτερης αντιπολιτευόμενης εφημερίδας. "Μπορούμε να συγχαρούμε τον Ντμίτρι Μουράτοφ. Εργάζεται αδιαλείπτως σύμφωνα με τα ιδανικά του, διατηρώντας τα. Είναι ταλαντούχος και θαρραλέος", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

