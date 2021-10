Οι Μπένγιαμιν Λιστ και Ντέιβιντ Μακμίλαν τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Χημείας 2021

Ο Γερμανός επιστήμονας Μπένγιαμιν Λιστ και ο Αμερικανός Ντέιβιντ Μακμίλαν τιμήθηκαν σήμερα με το Νόμπελ Χημείας 2021 για την ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου σύνθεσης μορίων που επέτρεψε να "πρασινίσει" η χημεία και να βελτιωθεί η φαρμακευτική έρευνα, ανακοίνωσε η επιτροπή που απονέμει τα βραβεία.

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan "for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge