Στους επιστήμονες Μανάμπε, Χάσελμαν και Παρίζι το Νόμπελ Φυσικής 2021

Στον Αμερικανο-Ιάπωνα Σιουκούρου Μανάμπε, στον Γερμανό Κλάους Χάσελμαν και στον Ιταλό Τζόρτζιο Παρίζι απονέμεται το Νόμπελ Φυσικής 2021 για την "πρωτοποριακή συμβολή τους στην κατανόηση των πολύπλοκων φυσικών συστημάτων", ανακοίνωσε την Τρίτη ο οργανισμός απονομής του βραβείου.

Το υψηλού κύρους βραβείο είναι αξίας 10 εκατομμυρίων σουηδικών κορώνων (1,15 εκατ. δολάρια) και απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi "for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5