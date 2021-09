Βρετανία: Επιχείρηση "στρατός" για τη μεταφορά καυσίμων εντός της εβδομάδας - Μικρά σημάδια ομαλοποίησης

Μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου θα "επιστρατευθούν" αργότερα εντός της εβδομάδας προκειμένου να οδηγούν βυτιοφόρα στα πρατήρια ανεφοδιασμού των καταναλωτών με καύσιμα, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της χώρας Kwasi Kwarteng, την ώρα που χιλιάδες αυτοκίνητα συνωθούνται έξω από βενζινάδικα σε όλη τη χώρα.

Ο εφεδρικός κρατικός στόλος βυτιοφόρων του Ηνωμένου Βασιλείου, με οδηγούς πολίτες, θα ξεκινήσει εξάλλου ήδη από την Τετάρτη το απόγευμα, τις παραδόσεις καυσίμων σε πρατήρια σε όλο το μήκος και πλάτος της Βρετανίας, προκειμένου να υπάρξει αποφόρτιση της πίεσης από τις "αγορές πανικού" στις οποίες προβαίνουν οι κάτοικοι της χώρας, φοβούμενοι πιθανές ελλείψεις.

We are now seeing signs that the situation at the pumps has begun to improve with more stations getting more fuel.



The sooner we can all return to our normal buying habits, the sooner the situation will return to normal (2/2) https://t.co/KJaFgXRsnu