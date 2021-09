ΗΠΑ: Απειλούν την Τουρκία με νέες κυρώσεις για τους S-400

Η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, εν μέσω ανησυχιών για την απόκτηση από την Τουρκία των ρωσικών S-400, απειλεί την Άγκυρα με πρόσθετες κυρώσεις εάν συναφθούν νέες συμφωνίες με τη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται πως ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι CBS, στην οποία επιβεβαίωσε ότι η Άγκυρα σκοπεύει να αγοράσει μια ακόμη παρτίδα των ρωσικών S-400 στο μέλλον. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η απόφαση για αυτό το ζήτημα ανήκει αποκλειστικά στην Τουρκία, καμία άλλη χώρα δεν έχει το δικαίωμα να παρέμβει στις υποθέσεις της.

"Ήμασταν ξεκάθαροι όταν συντάξαμε τον νόμο CAATSA: Θα επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε οντότητα που προβαίνει σε σημαντικές συναλλαγές με τον ρωσικό στρατό. Οποιεσδήποτε νέες αγορές από την Τουρκία θα επιφέρουν νέες κυρώσεις", αναφέρεται σε ανάρτηση της επιτροπής που δημοσιεύτηκε στο Twitter.

