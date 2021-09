Η Blackstone πουλά το θέρετο-καζίνο The Cosmopolitan έναντι 5,65 δισ. δολαρίων

Η Blackstone Inc ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι σκοπεύει να πουλήσει το θέρετρο και καζίνο The Cosmopolitan of Las Vegas, έναντι τιμήματος 5,65 δισ. δολαρίων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η MGM Resorts International θα εξαγοράσει τις δραστηριότητες του The Cosmopolitan έναντι 1,63 δισ. δολαρίων, ενώ θα συνάψει μακροπρόθεσμη συμφωνία μίσθωσης σε συνεργασία με την Stonepeak Partners, το Cherng Family Trust και την Blackstone Real Estate Income Trust Inc, ώστε το σχήμα αυτό να αποκτήσει τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του The Cosmopolitan, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η Blackstone είχε αποκτήσει το ακίνητο έναντι τιμήματος περίπου 1,7 δισ. δολαρίων το 2014, ενώ επένδυσε επιπλέον 500 εκατ. δολάρια για αναβάθμισή του, η οποίο συμπεριελάμβανε την ανακαίνιση σχεδόν 3.000 δωματίων και την προσθήκη νέων εστιατορίων και μπαρ.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η πρόσφατη απόδοση του The Cosmopolitan είναι καλύτερη από ποτέ, καθώς ξεπέρασε τα προ πανδημίας επίπεδα το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2022.