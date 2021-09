DaftKings: Πρόταση εξαγοράς της εταιρείας αθλητικού στοιχηματισμού Entain, έναντι $20 δισ.

Πρόταση εξαγοράς ύψους 20 δισ. δολαρίων για την απόκτηση της βρετανικής εταιρείας διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού Entain υπέβαλε η αμερικανική DraftKings, σύμφωνα με δηλώσεις ανθρώπων που γνωρίζουν το θέμα, στο CNBC, την Τρίτη.

Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί κατά κύριο λόγο με μετοχές της DraftKings, ενώ ένα μέρος θα καλυφθεί με μετρητά, σύμφωνα με τις πηγές του CNBC.

Η μετοχή της Entain στο χρηματιστήριο του Λονδίνο σημείωσε "άλμα” 17%, ενώ αντίθετα ο τίτλος της DraftKings υποχώρησε περίπου 6% μετά την δημοσιοποίηση της είδησης.

Την Δευτέρα, πριν γίνει γνωστή η πρόταση εξαγοράς, η αξίας της Entain ανερχόταν σε περίπου 13,2 δισ. στερλίνες ή 18 δισ. δολάρια.

Σε γνωστοποίηση προς το Χρηματιστήριο του Λονδίνο, το διοικητικό συμβούλιο της Entain επιβεβαίωσε ότι έλαβε πρόταση εξαγοράς, σε μετοχές και μετρητά, από την DraftKings, ωστόσο δεν παρείχε καμία πληροφορία για την τιμή της προσφοράς.

Η βρετανική εταιρεία διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού προσθέτει ότι θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σε εύθετο χρόνο, ενώ καλεί τους μετόχους της να μην προβούν σε κάποια ενέργεια επί του παρόντος.

Η Entain είχε απορρίψει νωρίτερα φέτος πρόταση εξαγοράς από την MGM Resort, ύψους 11 δισ. δολαρίων σε μετοχές, καθώς όπως ανέφερε η η πρόταση υποτιμούσε σημαντικά την αξία της εταιρείας.

Η MGM και η Entain έχουν ωστόσο μια κοινή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού στις ΗΠΑ, την BetMGM.

Η MGM και η Entain έχουν μια διαδικτυακή συνεργασία αθλητικών στοιχημάτων στις ΗΠΑ που ονομάζεται BetMGM.

Παρότι η MGM δεν εμπλέκεται με την πρόταση εξαγοράς της DraftKings για την Entain, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν λεπτομέρειες της συνεργασίας MGM-Entain, αναφέρουν ότι η MGM θα πρέπει να δώσει την συγκατάθεσή της για οποιαδήποτε συμφωνία αφορά τα περιουσιακά στοιχεία της Entain στις ΗΠΑ.

Πέραν της BetMGM, οι δραστηριότητες της Entain περιλαμβάνουν επίσης την παροχή διαδικτυακού πόκερ στη Βρετανία, αλλά και τις στοιχηματικές εταιρείες Coral, Ladbrokes και PartyPoker.

Όσον αφορά την DraftKings εισήχθη στο χρηματιστήριο μέσω αντίστροφης συγχώνευσης με εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγοράς (SPAC) το 2020, και δραστηριοποιείται στον χώρο του διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού και των βιντεοσπόρ.