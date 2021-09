Σιβηρία: Ένας άγνωστος άνοιξε πυρ μέσα σε ένα πανεπιστήμιο - Πληροφορίες για νεκρούς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10.41

Ένας άγνωστος άνοιξε πυρ σε ένα πανεπιστήμιο της πόλης Περμ στη Σιβηρία και σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax και το TASS υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

"Τη Δευτέρα, ένα άγνωστο άτομο μπήκε στο κτίριο του πανεπιστημίου και άνοιξε πυρ. Μερικοί από τους φοιτητές κρύφτηκαν από τον δράστη στις τάξεις του πανεπιστημίου. Μερικοί φοιτητές πήδηξαν από το παράθυρο. Οι αρχές έχουν σπεύσει στο σημείο" δήλωσε πηγή της αστυνομίας στο TASS. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν θύματα.

#BREAKING: Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman



More: https://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/bZYNG177yM