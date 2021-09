ΗΠΑ: Έρευνα για τέσσερις μεγάλες εταιρίες ορυκτών καυσίμων για παραπλάνηση κοινής γνώμης για την κλιματική αλλαγή

Δημοκρατικοί βουλευτές ζήτησαν χθες, Πέμπτη, από τους εκτελεστικούς διευθυντές τεσσάρων μεγάλων εταιριών ορυκτών καυσίμων, αλλά και δύο ομάδων άσκησης δημόσιας επιρροής να καταθέσουν τον επόμενο μήνα για το αν ο αναφερόμενος βιομηχανικός τομέας είχε ηγετικό ρόλο σε μία προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης, αλλά και παραμπόδισης της δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων Κάρολιν Μαλόνεϊ και ο Ρο Κάνα, πρόεδρος της υποεπιτροπής για το Περιβάλλον, έστειλαν επιστολές στους εκτελεστικούς διευθυντές των εταιριών Exxon Mobil Corp, Chevron Corp, BP USA και Royal Dutch Shell Oil Co, ζητώντας τους να εμφανιστούν ενώπιον τους, για μία δημόσια ακρόαση στις 28 Οκτωβρίου και να προσκομίσουν ηλεκτρονικά μηνύματα και έγγραφα.

Παράλληλα, εστάλησαν αιτήματα ακρόασης στους επικεφαλής δύο ομάδων άσκησης δημόσιας επιρροής, στο the American Petroleum Institute (API) και το Εμπορικό Επιμελητήριο, όπως πρώτη ανέφερε η εφημερίδα "The New York Times".

"Σχεδιάζω να φτάσω σε βάθος για το πως οι εταιρίες ορυκτών καυσίμων μάζεψαν τρισεκατομμύρια δολάρια από κέρδη διακινδυνεύοντας τον πλανήτη και την υγεία μας, ενώ διέσπειραν αμφιβολίες και παραπληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους από τα ορυκτά καύσιμα", δήλωσε η Μαλόνεϊ μέσω εκπροσώπου της.

Το κείμενο των επιστολών επικαλέστηκε μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Climatic Change, σύμφωνα με την οποία 91 δεξαμενές σκέψης και οργανισμοί άσκησης δημόσιας επιρροής που υποβάθμισαν την παγκόσμια υπερθέρμανση του πλανήτη, χρηματοδοτήθηκαν από την Exxon και βιομηχανικούς ομίλους.

Τα αιτήματα για τις ακροάσεις διατυπώθηκαν μήνες μετά την προβολή ενός βίντεο τον Ιούνιο, στο οποίο ένας λομπίστας της Exxon λέει ότι η δημόσια υποστήριξη της αναφερόμενης εταιρίας για έναν φόρο στον άνθρακα, ήταν ένα τέχνασμα, επειδή το σχέδιο για τον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής δεν θα κερδίσει ποτέ αρκετή πολιτική υποστήριξη για την υιοθέτησή του. Τη ημέρα που το βίντεο μεταδόθηκε, ο Ντάρεν Γουντς πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής της Exxon, επέκρινε τα σχόλια του λομπίστα.

Κατά την περίοδο που διανύουμε, οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ψηφίσουν μέτρα για το κλίμα σε ένα μεγάλο νομοσχέδιο δαπανών, ενώ μερικά από τα μέτρα αυτά προκαλούν την αντίθεση συμφερόντων που συνδέονται με τη βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων επειδή είναι ενδεχόμενο να αυξήσουν το κόστος των γεωτρήσεων και των εξορύξεων.

Η Exxon ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να επικοινωνεί με το προσωπικό της αναφερόμενης επιτροπής σχετικά με τα αιτήματά της.

Η Chevron ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επιστολή της επιτροπής.

Η Shell ανακοίνωσε ότι προσβλέπει στη συνεργασία της με την επιτροπή και ότι υποστηρίζει τη μετάβαση σε ένα μέλλον με κατώτερο επίπεδο χρήσης άνθρακα.

Η BP ανακοίνωσε ότι έλαβε την επιστολή και ότι υποστηρίζει πολιτικές υπέρ της μετάβασης σε ένα κόσμο μηδενικών βλαβερών εκπομπών μέχρι το 2050.

Η εκπρόσωπος της API Μπέθανι Άρονχαλτ δήλωσε ότι ο οργανισμός της καλοσωρίζει την ευκαιρία για να καταθέσει "και να προωθήσει τις προτεραιότητες μας για την τιμολόγηση του άνθρακα, τη θέσπιση κανονισμών για το μεθάνιο, αλλά και την αξιόπιστη παραγωγή αμερικανικής ενέργειας".

Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου δήλωσε ότι ο αναφερόμενος οργανισμός πιστεύει πως η απραξία στην κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί επιλογή και ότι συνεργάζεται με τους βουλευτές για την εξεύρεση λύσεων, "κυρίως" στο διακομματικό νομοσχέδιο για τις υποδομές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ