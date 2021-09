Νέα αντιμονοπωλιακή έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Google

Η Google βρίσκεται εκ νέου υπό αντιμονοπωλιακή έρευνα από την ΕΕ σχετικά με το ενδεχόμενο εξαναγκασμού των κατασκευαστών συσκευών να χρησιμοποιούν το Google Assistant ως τον προεπιλεγμένο φωνητικό βοηθό σε συσκευές Android, ανέφερε ένας δημοσιογράφος της MLex στο Twitter, την Πέμπτη.

Scoop: Google under renewed EU antitrust investigation, this time over possibly forcing device manufacturers to use Google Assistant as the default voice assistant on Android devices. More for subscribers on https://t.co/CxDjq1eVy4, via @nicholashirst_