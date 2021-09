Ο Χ. Χαφτάρ προσέλαβε πρώην σύμβουλο του Κλίντον για να κερδίσει επιρροή στην κυβέρνηση Μπαίντεν

Ο Λίβυος στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ προσέλαβε βετεράνους πολιτικούς για να κάνουν λόμπι για λογαριασμό του στην κυβέρνηση Μπάιντεν και στο αμερικανικό Κογκρέσο, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλούνται τα τουρκικά ΜΜΕ.

Ο Χάφταρ έχει προκαταβάλει 40.000 δολάρια για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του πρώην ειδικού συμβούλου του Αμερικανού προέδρου Μπιλ Κλίντον, Λάνι Ντέιβις και τον πρώην βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Σώματος Ρόμπερτ Λίβινγκστον, σύμφωνα με τις καταχωρήσεις του Foreign Agents Registration Act με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου, γράφει η τουρκική Sabah.

Τα συνολικά τέλη που θα καταβάλει ο Χαφτάρ ανέρχονται σε περίπου 960.000 δολάρια σε διάστημα έξι μηνών, σύμφωνα με τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Ντέιβις και ο Λίβινγκστον θα κανονίσουν συναντήσεις για τον Χάφταρ με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς και βασικά μέλη του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Το δίδυμο αναμένεται επίσης να κανονίσει πρόσθετες συναντήσεις με Think tank όπως το αριστερό Center for American Progress και το Institute of Peace των Ηνωμένων Πολιτειών ενόψει των γενικών εκλογών της Λιβύης τον Δεκέμβριο.

Ο Χαφτάρ σκοπεύει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ "για να υποστηρίξει τις εκλογές της 24ης Δεκεμβρίου 2021 στη Λιβύη" κατά τη διάρκεια συναντήσεων με αξιωματούχους των ΗΠΑ, αναφέρουν τα έγγραφα.

Η αποκάλυψη έρχεται καθώς ο Χαφτάρ προσπαθεί να ανακτήσει την επιρροή του στην Ουάσινγκτον, αφού η μεγάλη στρατιωτική του επίθεση ενάντια στην Τρίπολη και την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας του Φαγέζ αλ-Σάρατζ, κυρίως με την παρέμβαση των τζιχαντιστών, των μισθοφόρων και του οπλισμού που απέστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πέτρος Κράνιας