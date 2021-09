Μόναχο: Σαλόνι Αυτοκινήτου με χιλιάδες επισκέπτες

Σε πείσμα τις πανδημίας το Σαλόνι Αυτοκινήτου μετακομίζει από τη Φρανκφούρτη στο Μόναχο, ανοίγει τις πύλες του για τους φίλους του αυτοκινήτου- και όχι μόνο.

Είναι μία πρεμιέρα, από κάθε άποψη. Για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια το μεγαλύτερο Σαλόνι Αυτοκινήτου στη Γερμανία δεν διεξάγεται στη Φρανκφούρτη, αλλά στο Μόναχο. Και για πρώτη φορά σε εποχές πανδημίας οι διοργανωτές επιτρέπουν τη φυσική παρουσία. Μπορεί να μην έρθουν 500.000 επισκέπτες, όπως γινόταν κατά μέσο όρο στη Φρανκφούρτη, αλλά σε κάθε περίπτωση το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου γίνεται σημείο αναφοράς για τον κλάδο των εμπορικών εκθέσεων, ο οποίος από την έναρξη της πανδημίας καταγράφει στη Γερμανία απώλειες άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Υπάρχει όμως και μία ακόμη σημαντική αλλαγή: οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η απλή έκθεση νέων μοντέλων, όσο ελκυστικά και αν είναι αυτά, δεν αρκεί για να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό. "Δεν φτάνει πλέον να δείχνεις λαμαρίνες", δηλώνει χαρακτηριστικά ο Πέτερ Φους, στέλεχος της εταιρίας συμβούλων EY με ειδίκευση στην αυτοκινητοβιομηχανία. "What will move us next?" είναι το ερώτημα που θέτουν οι ίδιοι οι διοργανωτές, καλώντας το κοινό να ανακαλύψει τις πιθανές απαντήσεις. Το Σαλόνι του Μονάχου δεν περιορίζεται στους συμβατικούς κινητήρες, αλλά επεκτείνεται σε όλο το φάσμα της αυτοκίνησης, από τα ηλεκτρικά σκούτερ και τα αυτόνομα οχήματα μέχρι το ποδήλατο.

Μία έκθεση έξω από την έκθεση

"Υβριδική" χαρακτηρίζουν την έκθεση αυτή οι διοργανωτές και δεν εννοούν ότι θα είναι εν μέρει on-line και εν μέρει με φυσική παρουσία, αλλά ότι θα παρουσιάζει εναλλακτικά μοντέλα αυτοκίνησης και επιπλέον θα εκτείνεται σε χώρο πολύ μεγαλύτερο από εκείνον της Διεθνούς Έκθεσης του Μονάχου. Κάποια περίπτερα έχουν εγκατασταθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης, συνδέονται ωστόσο με τις εγκαταστάσεις της Έκθεσης με έναν νοητό διάδρομο δώδεκα χιλιομέτρων, τον αποκαλούμενο Blue Lane, στον οποίο θα επιτρέπονται δοκιμαστικά δρομολόγια για όσους αναζητούν νέες εμπειρίες αυτοκίνησης. Ασφαλώς πρόκειται για ένα επιχειρηματικό ρίσκο. Ο γνωστός στη Γερμανία ειδικός σε θέματα αυτοκίνησης Φέρντιναρντ Ντούντενχεφερ εκτιμά ότι "ένα Σαλόνι Αυτοκινήτου που δεν θέλει να είναι Σαλόνι Αυτοκινήτου" χάνει τον χαρακτήρα του και, τελικά, το ενδιαφέρον του.

Μικρότερος αριθμός συμμετοχών

Ο ειδικός φαίνεται να επιβεβαιώνεται, αν κρίνουμε αποκλειστικά από τον αριθμό, αλλά και το "βεληνεκές" των εκθετών. Το παρών στο Μόναχο δίνουν οι μεγάλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες (VW, BMW, Mercedes Benz), η Hyundai, η Renault και νέοι κατασκευαστές από την Κίνα. Απουσιάζουν ωστόσο η Toyota, η General Motors και ο νέος όμιλος Stellantis, που περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα, όπως η Fiat και η Opel. Η Tesla δεν συμμετείχε ποτέ στο Σαλόνι της Φρανκφούρτης, ενώ απουσιάζει φέτος και στο Μόναχο. Το ίδιο συμβαίνει με τη Volvo, τη Ferrari, τη Rolls Royce.

Πάντως, σε αντίθεση με τον κλάδο των εμπορικών εκθέσεων, ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας καταγράφει λαμπρό τζίρο, ο οποίος μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρία συμβούλων EY, έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Οι 16 μεγαλύτεροι κατασκευαστές ανά τον κόσμο έχουν κερδίσει περισσότερα από 71,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό, παρά τις ελλείψεις που παρουσιάζονται τους τελευταίους μήνες στις αλυσίδες ανεφοδιασμού. Κάποιοι μάλιστα εκτιμούν ότι, ακριβώς λόγω αυτών, οι κατασκευαστές έχουν αλλάξει προτεραιότητες και εστιάζουν πλέον πρωταρχικά σε premium μοντέλα,που αφήνουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Ήδη από σήμερα Δευτέρα το Σαλόνι Αυτοκινήτου ανοίγει τις πύλες του για τους δημοσιογράφους. Τα επίσημα εγκαίνια θα γίνουν την Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου, από την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ. Οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 20 ευρώ. Ωστόσο, στο Μόναχο αναμένονται όχι μόνο οι φίλοι του αυτοκινήτου, αλλά και οι ...αντίπαλοι της αυτοκίνησης. Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να σημειωθούν βίαια επεισόδια, όπως έγινε πριν από δύο χρόνια στη Φρανκφούρτη, γι αυτό 4.500 αστυνομικοί θα βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση. Εκπρόσωπος των τοπικών αρχών κάνουν λόγο για τη "μεγαλύτερη κινητοποίηση της αστυνομίας τα τελευταία 20 χρόνια στο Μόναχο".

Χένρικ Μπέμε

Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου



Πηγή: Deutsche Welle