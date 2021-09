KPMG: Κάθε ρεκόρ σπάνε οι επενδύσεις VC σε Fintech κατά το πρώτο μισό του 2021

Η συνολική παγκόσμια χρηματοδότηση του Fintech, μέσω M&A, PE και VC, εκτοξεύτηκε σε νέο υψηλό το β’ εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση "Pulse of Fintech” σχετικά με τις τάσεις των παγκόσμιων επενδύσεων σε Fintech που δημοσιεύεται από την KPMG. Η ρευστότητα ταμειακών αποθεμάτων, η αυξανόμενη διαφοροποίηση σε κόμβους και υποτομείς και η ισχυρή δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο συνέβαλαν στην έναρξη ρεκόρ για το 2021, με τη χρηματοδότηση να αυξάνεται από τα US$ 87,1 δισ. το β’ εξάμηνο του 2020, στα US$ 98 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Οι αποτιμήσεις των Fintech παρέμειναν πολύ υψηλές κατά το α’ εξάμηνο του 2021, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να θεωρούν τον κλάδο ελκυστικό και με καλές επιδόσεις - ένας πιθανός λόγος για την έκρηξη των εταιρειών unicorn, με 163 να δημιουργούνται κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Υπό την πίεση της αύξησης της ταχύτητας του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και της ενίσχυσης των ψηφιακών δυνατοτήτων τους, οι εταιρείες κατέγραψαν ιδιαίτερη δραστηριότητα σε επιχειρηματικές συμφωνίες, συμμετέχοντας με περίπου US$ 21 δισ. σε επενδύσεις πάνω από σχεδόν 600 συμφωνιών παγκοσμίως, με πολλούς να συνειδητοποιούν ότι ο πιο γρήγορος δρόμος είναι μέσω της συνεργασίας, της επένδυσης ή της απόκτησης fintech.

"Οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το α’ εξάμηνο του 2021, καθώς οι επενδυτές, ιδιαίτερα οι εταιρείες και οι επενδυτές VC, στοιχημάτισαν στους ηγέτες της αγοράς σε πολλές δικαιοδοσίες και σχεδόν σε όλους τους υποτομείς", σχολιάζει ο Ian Pollari, Global Fintech Co-Lead της KPMG. "Μεγάλοι γύροι χρηματοδότησης, υψηλές αποτιμήσεις και επιτυχημένες εισαγωγές επιβεβαιώνουν τη θεωρία ότι η ψηφιακή δέσμευση των πελατών που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήρθε για να μείνει".

Οι επενδύσεις ξεπερνούν τα US$ 42,1 δισ. στις ΗΠΑ και τα US$ 51,4 δισ. στην αμερικανική ήπειρο

Οι γενικές επενδύσεις σε Fintech στις ΗΠΑ παρέμειναν δυναμικές το α’ εξάμηνο του 2021, αγγίζοντας τα US$ 42,1 δισ. Οι επενδύσεις VC στις ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα ισχυρές, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2020 των US$ 22 δισ. για να αγγίξουν τα US$ 25 δισ. το α’ εξάμηνο του 2021. Κάποιες από τις μεγάλες συμφωνίες ήταν η άντληση US$ 3,4 δισ. από την Robinhood, US$ 600 εκατ. από την Stripe και US$ 500 εκατ. από κάθε μία από τις Better, ServiceTitan και DailyPay.

Η ωρίμανση του Fintech κλάδου ήταν εμφανής στην ισχυρή δραστηριότητα εισαγωγών στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του επιτυχημένου IPO της Affirm, της άμεσης εισαγωγής της Coinbase, της συγχώνευσης SPAC (εταιρίες ειδικού σκοπού απόκτησης) της SoFi με την Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V και της συγχώνευσης SPAC της Clover Health στον κλάδο του insurtech με τη Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III.

Στην αμερικανική ήπειρο γενικότερα, οι επενδύσεις σε Fintech υπήρξαν επίσης πολύ ισχυρές, αγγίζοντας τα US$ 51,4 δισ. κατά το α’ εξάμηνο του 2021. Οι επενδύσεις VC αντιστοιχούν στα US$ 31 δισ. αυτού του συνόλου, καταρρίπτοντας έτσι το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ των US$ 24 δισ. του 2020. Οι συνεχιζόμενες καινοτομίες στην χρηματοοικονομική τεχνολογία, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών, έχει καταστήσει τις Fintech έναν από τους πιο ενεργούς επενδυτικούς τομείς, τόσο σε επίπεδο VC όσο και Εξαγορών & Συγχωνεύσεων.

Η παγκόσμια τάση της αύξησης των εταιρικών επενδύσεων έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην αμερικανική ήπειρο κατά το α’ εξάμηνο του 2021, με επενδύσεις ύψους US$ 12,8 δισ. κατά το πρώτο μισό του χρόνου, έναντι US$ 11,4 δισ. στη διάρκεια ολόκληρου του 2020.

Καταρρίπτουν κάθε ρεκόρ οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη

Οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής συνέχισαν να αυξάνονται, με επενδύσεις άνω των US$ 39 δισ. το α’ εξάμηνο του 2021, έναντι ετήσιου συνόλου US$ 26 δισ. το 2020. Η περιοχή επίσης κατέρριψε το προηγούμενο ετήσιο υψηλό της στις επενδύσεις VC εστιάζοντας στο Fintech, καταγράφοντας US$ 15 δισ. το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι US$ 9 δισ. στη διάρκεια ολόκληρου του 2020.

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στην κορυφή, με επενδύσεις στο Fintech ύψους US$ 24,5 δισ., μεταξύ των οποίων μια συμφωνία M&A ύψους US$ 14,8 δισ. από την Refinitiv, με τις σκανδιναβικές χώρες (US$ 4,8 δισ.), τη Γερμανία (US$ 2,5 δισ.) και τη Γαλλία (US$ 2 δισ.) να ακολουθούν. Τα US$ 4,8 δισ. σε συνολικές επενδύσεις Fintech στις σκανδιναβικές χώρες ήταν το αποτέλεσμα τριών μεγάλων συμφωνιών στη Σουηδία: την εξαγορά ύψους 2,6 δισ. της πλατφόρμας συναλλαγών Itiviti από την Broadridge Financial Solutions, και δύο γύρους χρηματοδότησης συνόλου 1,9 δισ. της Klarna, μιας εταιρείας πληρωμών μετά την αγορά.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2021, στη περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, μια πολύ πιο ευρεία γκάμα κόμβων του Fintech προσέλκυσε μεγαλύτερες επενδύσεις από ότι το παρελθόν, από επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους $800 εκατομμύριων στην Group 42, με έδρα στο Αμπού Ντάμπι, και την εξαγορά PE αξίας $600 εκατ. της ιρλανδικής Fenergo, στα $100+ εκατ. των χρηματοδοτικών γύρων VC στην Ολλανδία (Mollie, Bunq), τη Γαλλία (π.χ. Ledger, Market Pay, Shift Technology, Alan, και άλλες), την Αυστρία (BitPanda), τη Τσεχική Δημοκρατία (Twisto) και τη Σαουδική Αραβία (Tamara).

Στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής , οι εταιρικές επενδύσεις VC εκτοξεύτηκαν στο ιστορικό υψηλό των US$ 5,2 δισ. το α’ εξάμηνο του 2021, έναντι US$ 5,1 δισ. κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2020.

Ανάκαμψη για τις συνολικές επενδύσεις στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού το α’ εξάμηνο του 2021

Οι συνολικές επενδύσεις στο Fintech (M&A, VC και PE) και η δραστηριότητα συμφωνιών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψαν μια ισχυρή ανάκαμψη το πρώτο μισό του 2021. Μετά την πτώση στα US$ 4,7 δισ. μέσω 357 συναλλαγών το β’ εξάμηνο του 2020, στο α’ εξάμηνο του 2021 οι επενδύσεις κυμάνθηκαν στα US$ 7,5 δισ. μέσω 467 συναλλαγών - σε μεγάλο βαθμό λόγω της δραστηριότητας των επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Στην κορυφή βρέθηκε η Ινδία, με US$2 δισ. σε συνολικές επενδύσεις Fintech, με την Κίνα (US$ 1,3 δισ.) και την Αυστραλία (US$900 εκατ.) να ακολουθούν. Οι κορυφαίες δέκα συμφωνίες στην περιοχής Ασίας-Ειρηνικού αντικατοπτρίζουν μια απίστευτη γεωγραφική διασπορά κατά το α’ εξάμηνο του 2021, και περιλαμβάνουν την Νότια Κορέα (toss), την Ινδονησία (Gojek), την Ινδία (Pine Labs, CRED και Razorpay και KreditBee), τις Φιλιππίνες (Mynt), την Αυστραλία (86400) και την Κίνα (MediTrust). Αυτή η διαφοροποίηση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη εξέλιξη και ωρίμανση των κόμβων του Fintech στην περιοχή.

Οι πλατφόρμες με ισχυρές υπηρεσίες Fintech παρέμειναν πολύ ελκυστικές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η Gojek, με έδρα στην Ινδονησία, άντλησε 300 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα μια συγχώνευση με την πλατφόρμα πληρωμών και ηλεκτρονικού εμπορίου Tokopedia.

Δεδομένης της έκρηξης των SPAC στις ΗΠΑ του τελευταίους μήνες, οι start-ups - συμπεριλαμβανομένων των ώριμων fintechs - στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού αναμένεται να συγκεντρώσουν περισσότερο ενδιαφέρον από τις SPAC των ΗΠΑ τους επόμενους έξι μήνες. Κατά το α’ εξάμηνο του 2021, η Grab, μια εταιρεία super-app με έδρα τη Σιγκαπούρη ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη συγχώνευση SPAC που έχει καταγραφεί ποτέ: μια συμφωνία ύψους 30 εκατ. με την αμερικανική Altimeter Growth Corp, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το β’ εξάμηνο του 2021.

Ισχυρές προοπτικές

Με το βλέμμα στο β’ εξάμηνο του 2021, οι συνολικές επενδύσεις στο Fintech αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυρές στις περισσότερες περιοχές του κόσμου. Ενώ ο τομέας των πληρωμών αναμένεται να παραμείνει κυρίαρχος μεταξύ των επενδύσεων στο Fintech, οι λύσεις χρηματοδότησης βάσει εσόδων, τα μοντέλα τραπεζικής ως υπηρεσίας και οι υπηρεσίες B2B αναμένεται να προσελκύσουν αυξημένα επίπεδα επενδύσεων. Δεδομένης της αύξησης των ψηφιακών συναλλαγών και της επακόλουθης αύξησης των κυβερνοεπιθέσεων και του ransomware, οι λύσεις κυβερνοασφάλειας πιθανόν να είναι επίσης ψηλά στο "ραντάρ" των επενδυτών.

"Το Fintech αποτελεί απίστευτα δημοφιλή τομέα επενδύσεων αυτή τη στιγμή - και αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει σύντομα, δεδομένου του αυξημένου αριθμού των κόμβων Fintech που προσελκύουν επενδύσεις και συναλλαγές αυξανόμενων μεγεθών και αποτιμήσεων", σχολιάζει ο Anton Ruddenklau, Global Fintech Co-Lead της KPMG. "Καθώς οδεύουμε προς το β’ εξάμηνο του 2021, αναμένουμε μεγαλύτερη ενοποίηση, ειδικά σε ώριμους τομείς του Fintech, καθώς οι fintechs φαίνεται να κυριαρχούν στην αγορά είτε περιφερειακά είτε παγκοσμίως".

Α’ εξάμηνο — Βασικά σημεία

- Οι παγκόσμιες επενδύσεις στο Fintech άγγιξαν τα US$ 98 δισ. μέσω 2.456 συμφωνιών το β’ εξάμηνο του 2021, ξεπερνώντας κατά πολύ το περσινό ετήσιο σύνολο των US$ 121,5 δισ. μέσω 3.520 συμφωνιών .

- Οι συμφωνίες M&A συνεχίστηκαν με πολύ υγιή ρυθμό, αντιστοιχώντας σε US$ 40,7 δισ. μέσω 353 συμφωνιών το α’ εξάμηνο του 2021, έναντι US$ 74 δισ. μέσω 502 συμφωνιών στη διάρκεια ολόκληρου του 2020.

- Οι αποτιμήσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων προχωρημένου σταδίου υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, με τις μέσες προκαταρκτικές εκτιμήσεις παγκοσμίως για τις συμφωνίες προχωρημένου σταδίου να αυξάνονται από τα US$ 135 εκατ. το 2020 στα US$ 325 εκατ. στα τέλη του α’ εξαμήνου του 2021.

- Η εταιρική συμμετοχή σε VC επενδύσεις στο Fintech καταγράφηκε ιδιαίτερα ισχυρή το α’ εξάμηνο του 2021, με επενδύσεις ύψους US$ 20,8 δισ. παγκοσμίως. Τόσο η αμερικανική ήπειρος (US$ 13 δισ.),όσο και η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (US$ 5 δισ.) κατέγραψαν επίπεδα ρεκόρ στις συνδεδεμένες επενδύσεις εταιρικών επιχειρηματικών κεφαλαίων (Corporate Venture Capital, CVC).

- Οι παγκόσμιες επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια άγγιξαν νέο ετήσιο ρεκόρ στα μέσα του έτους - σημειώνοντας αύξηση από τα US$ 2,2 δισ. το 2020 σε περισσότερα από US$ 3,7 δισ. το α’ εξάμηνο του 2021.

- Η διασυνοριακή δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων ενισχύθηκε σημαντικά, από τα US$ 10,3 δισ. στη διάρκεια του 2020 στα US$ 27,2 δισ. μόνο το α’ εξάμηνο του 2021.

- Οι εταιρείες PE, στράφηκαν προς τον τομέα του Fintech το α’ εξάμηνο του 2021, συνεισφέροντας επενδύσεις ύψους US$ 5 δισ. - ξεπερνώντας το προηγούμενο ετήσιο υψηλό των US$ 4,7 δισ. που καταγράφηκε το 2018.

- Οι συνολικές επενδύσεις στο Fintech στην αμερικανική ήπειρο έδειξαν μεγάλη δυναμικότητα, με περισσότερα από US$ 51 δισ. σε επενδύσεις μέσω 1 188 συμφωνιών.