Μπουρλά: Δόθηκε στον πρώτο ασθενή το φάρμακο για τον κορονoϊό της Pfizer - Στην φάση δύο των μελετών

O CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά με tweet του ενημέρωσε ότι δόθηκε στον πρώτο συμμετέχοντα της κλινικής μελέτης το φάρμακο που είναι ειδικά σχεδιασμένο για την καταπολέμηση του COVID-19. Το φάρμακο αφορά συμπτωματικούς ενήλικες που έχουν επιβεβαιωμένη διάγνωση λοίμωξης και δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εξελιχθεί σε σοβαρή ασθένεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νοσηλεία ή ακόμη και σε θάνατο.

Στην κλινική δοκιμή Φάσης 2/3 θα λάβουν μέρος περίπου 1.140 συμμετέχοντες, οι οποίοι θα λαμβάνουν είτε το PF-07321332 είτε εικονικό φάρμακο από το στόμα κάθε 12 ώρες για πέντε ημέρες.

Success against #COVID19 will likely require both vaccines & treatments. We’re pleased to share we’ve started a Phase 2/3 study of our oral antiviral candidate—specifically designed to combat SARS-CoV-2—in non-hospitalized, low-risk adults: https://t.co/su5VtfbWPX