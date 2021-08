Οι Ταλιμπάν γιορτάζουν την αποχώρηση του ΝΑΤΟ με... δημόσια κηδεία!

Υποστηρικτές των Ταλιμπάν περιέφεραν σήμερα φέρετρα καλυμμένα με αμερικανικές και σημαίες του ΝΑΤΟ στην ανατολική πόλη Χοστ, σε μια χλευαστική εικονική κηδεία, στο πλαίσιο των εορτασμών τους σε όλη τη χώρα μετά την αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών στρατιωτών.

Η εικονική κηδεία, στην οποία περιέφεραν φέρετρα καλυμμένα με γαλλικές και βρετανικές σημαίες στους δρόμους που ήταν γεμάτοι από κόσμο, σηματοδότησε το τέλος ενός 20ετούς πολέμου και μια βιαστική και ταπεινωτική έξοδο για την Ουάσινγκτον και τους νατοϊκούς συμμάχους της.

Ορισμένοι από το πλήθος κράδαιναν ψηλά τα όπλα, ενώ άλλοι ύψωναν σημαίες των Ταλιμπάν ή τράβαγαν φωτογραφίες την πομπή με κινητά τηλέφωνα.

"Η 31η Αυγούστου είναι η επίσημη Ημέρα Ελευθερίας μας. Αυτή την μέρα, αμερικανικές δυνάμεις κατοχής και δυνάμεις του ΝΑΤΟ εγκατέλειψαν τη χώρα", δήλωσε ο αξιωματούχος των Ταλιμπάν, Κάρι Σαγίντ Χόστι, στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Zhman TV κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής κάλυψης του γεγονότος.

📽️The Taliban has hosted a mock funeral in which coffins draped with the flags of the United States, Great Britain, France, and NATO paraded through thousands of people to celebrate the withdrawal of Western troopshttps://t.co/YPX8I9AQmG pic.twitter.com/upsaOlk8nO