Αφγανιστάν: Αμερικανικό χτύπημα σε όχημα που μετέφερε βομβιστή αυτοκτονίας στην Καμπούλ

Οι ΗΠΑ ευθύνονται για τη σημερινή έκρηξη στην Καμπούλ που οφείλεται σε επίθεση με ρουκέτα και είχε στόχο έναν καμικάζι, φερόμενο μέλος του IS-K, ο οποίος σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και επλήγη μέσα στο αυτοκίνητό του, όπως μετέδωσε το BBC και το Ρόιτερς.

VIDEO — Smoke rises from house hit by rocket in Afghanistan's Kabul after explosion was heardpic.twitter.com/VHll52r8WI