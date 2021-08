Καμπούλ: Επίθεση στο αεροδρόμιο με "άρωμα" ISIS - Τουλάχιστον 40 νεκρoί και 120 τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.48

Επίθεση από βομβιστή αυτοκτονίας σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν Καμπούλ, στο οποίο συνωθούνται αλλοδαποί πολίτες, αλλά και Αφγανοί που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από το ισλαμιστικό κίνημα των Ταλιμπάν, ενώ λίγο αργότερα σημειώθηκε δεύτερο πλήγμα έξω από το ξενοδοχείο Baron, κοντά στο σημείο της πρώτης έκρηξης.

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 έχουν τραυματιστεί, όπως δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti πηγή του Υπουργείου Υγείας του Αφγανιστάν και επιβεβαιώνει δημοσιογράφος των New York Times, που βρίσκεται στην αφγανική πρωτεύουσα.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και Αμερικανοί στρατιωτικοί, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι, ενώ υπάρχουν και τραυματίες μεταξύ των μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το πρακτορείο Reuters κάνει συγκεκριμένα λόγο για τέσσερις Αμερικανούς στρατιωτικούς (σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ πρόκειται για πεζοναύτες) οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται ο ιστότοπος Politico, αλλά και το πρακτορείο Reuters, κάνουν λόγο για πλήγμα του παρακλαδιού του ISIS στην νότια και κεντρική Ασία, Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν (ISIS-K), μολονότι η "πατρότητα" του πλήγματος ακόμη ερευνάται.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και των υπόλοιπων χωρών που διατηρούν ακόμη δυνάμεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για την επιχείρηση εκκένωσης εκφράζουν μάλιστα φόβους για το ενδεχόμενο και νέων επιθέσεων στο σημείο.

Η έκρηξη, όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, έγινε στην πύλη Abbey του αεροδρομίου οδηγώντας σε "άγνωστο αριθμό" τραυματιών, Αμερικανών αλλά και Αφγανών πολιτών. Ο Τζον Κίρμπι επιβεβαίωσε ακόμη τουλάχιστον άλλη μία έκρηξη κοντά στο ξενοδοχείο Baron, κοντά στο σημείο της πρώτης επίθεσης.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.