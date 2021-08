Εκρήξεις και πυροβολισμοί έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ - Επίθεση αυτοκτονίας με τουλάχιστον 13 νεκρούς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.01

Έκρηξη σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν Καμπούλ, στο οποίο συνωθούνται αλλοδαποί πολίτες, αλλά και Αφγανοί που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από το ισλαμιστικό κίνημα των Ταλιμπάν.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι πρόκειται για επίθεση αυτοκτονίας. Με βάση και πάλι Αμερικανό αξιωματούχο, "υπάρχουν θύματα".

Η έκρηξη, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπο του Πενταγώνου των ΗΠΑ, έγινε στην πύλη Abbey του αεροδρομίου οδηγώντας σε "άγνωστο αριθμό" τραυματιών.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update.