Ένοπλος σκότωσε τρεις αστυνομικούς και έναν φύλακα κοντά στη γαλλική πρεσβεία στην Τανζανία

Ένας δράστης που κρατούσε όπλο έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών, έχοντας νωρίτερα προλάβει να σκοτώσει τρεις αστυνομικούς και έναν υπάλληλο μιας ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κοντά στη γαλλική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Τανζανίας Νταρ ες Σαλάμ την Τετάρτη, δήλωσε ο Πρόεδρος Σάμια Σουλούχου Χασάν

Ο Χασάν δήλωσε στο Twitter ότι ο επιτιθέμενος "εξουδετερώθηκε" και "επανήλθε η ηρεμία".

"Στέλνω τα συλλυπητήριά μου στην αστυνομική υπηρεσία και τις οικογένειες τριών αστυνομικών και ενός αξιωματικού της εταιρείας ασφαλείας SGA, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση ενόπλου στην περιοχή Σαλέντα του Νταρ ες Σαλάμ", είπε ο Χασάν σε tweet.

4 people [3 policemen & 1 civilian] shot dead and 6 hurt at point-blank range in mid-day shoot-out near the #French Embassy in Dar es Salaam, #Tanzania's police confirmed.



The gunman was killed on the spot by police. pic.twitter.com/1PYXNYvnhV