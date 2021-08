Τηλεφωνική επικοινωνία Μπλίνκεν - Τσαβούσογλου για το Αφγανιστάν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν, όπου συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τσαβούσογλου και Μπλίνκεν συζήτησαν επίσης "τη συνεχιζόμενη συνεργασία" στο Αφγανιστάν και τις προσπάθειες "να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή εκκένωση των πολιτών, των συμμάχων και των εταίρων" ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Νεντ Πράις.

"Συνομίλησα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τις κοινές προσπάθειες να διασφαλίσουμε μια ασφαλή και ομαλή εκκένωση από το Αφγανιστάν. Η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και πολύτιμος συνεργάτης στην περιοχή" ανέφερε σε tweet του μετά τη συνομιλία ο Μπλίνκεν.

