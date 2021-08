Νέα κλοπή κρυπτονομισμάτων - "Έκαναν φτερά" περίπου 100 εκατ. δολάρια

Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε το ιαπωνικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Liquid, με τους χάκερς να αποσπούν λεία αξίας 97 εκατ. δολαρίων σε ψηφιακά νομίσματα.

Την ανακοίνωση της κλοπής έκανε το ανταλλακτήριο Liquid την Πέμπτη, αναφέροντας ότι "παραβιάστηκαν" ορισμένα από τα ψηφιακά της πορτοφόλια, με τους χάκερς να μεταφέρουν τη λεία σε τέσσερα άλλα "πορτοφόλια".

"Διερευνούμε την υπόθεση και θα παρέχουμε τακτικές ενημερώσεις", έγραψε το Liquid στο Twitter. "Στο μεταξύ, οι καταθέσεις και οι αναλήψεις θα ανασταλούν".

Important Notice:

We are sorry to announce that #LiquidGlobal warm wallets were compromised, we are moving assets into the cold wallet.



We are currently investigating and will provide regular updates. In the meantime deposits and withdrawals will be suspended.