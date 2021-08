ΗΠΑ: Υπό κράτηση ο ύποπτος που απειλούσε να πυροδοτήσει βόμβα κοντά στο Καπιτώλιο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21:45

Ένας άνδρας μέσα σε όχημα που απειλούσε σήμερα ότι θα πυροδοτήσει βόμβα κοντά στο Καπιτώλιο, κρατείται, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Η παρουσία του υπόπτου κοντά στο Καπιτώλιο προκάλεσε την ανάπτυξη ισχυρής δύναμης ασφαλείας περιμετρικά της έδρας του αμερικανικού Κογκρέσου.

"Ο οδηγός του βαν είπε στον αστυνομικό που πήγε στο σημείο ότι είχε βόμβα και φαινόταν, σύμφωνα με τον αστυνομικό, ότι υπήρχε πυροκροτητής στο χέρι αυτού του ατόμου", δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής της αστυνομίας του Καπιτωλίου, Τόμας Μέιντζερ.

"Δεν γνωρίζουμε επί του παρόντος ποια είναι τα κίνητρά του", είπε. Ένας λευκός άνδρας, με ξυρισμένο κεφάλι και γενειάδα, που φαίνεται να είναι ο ύποπτος, είχε δημοσιεύσει βίντεο στο Facebook σε έναν λογαριασμό στο όνομα Ρέι Ρόουζμπερι, εκτοξεύοντας απειλές.

"Δεν μετακινούμαι από εδώ", έλεγε ο άντρας στο βίντεο. "Πυροβολήστε με" έλεγε κοιτάζοντας την κάμερα και απειλώντας ότι θα πυροδοτήσει τη βόμβα του. "Πρέπει να φέρουν τον Τζο Μπάιντεν εδώ".

Όλα τα γύρω κτίρια εκκενώθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία, κυρίως το Ανώτατο Δικαστήριο και η έδρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

"Γύρω στις 9:15 σήμερα το πρωί, ένας άνδρας μέσα σε ένα μαύρο φορτηγάκι οδήγησε πάνω στο πεζοδρόμιο μπροστά από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου", εξήγησε ο Τόμας Μέιντζερ σε συνέντευξη Τύπου.

Το Κογκρέσο δεν έχει συνεδριάσεις αυτή την εβδομάδα λόγω των θερινών διακοπών, αλλά κοινοβουλευτικοί υπάλληλοι και βοηθοί κυκλοφορούν στο Καπιτώλιο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι "παρακολουθεί την κατάσταση" και ενημερώνεται τακτικά από την αστυνομία.

Πολλά οχήματα των δυνάμεων επιβολής της τάξης και ασθενοφόρα είχαν σταθμεύσει περιμετρικά του Καπιτωλίου. Το FBI και η αστυνομία της Ουάσινγκτον ήταν εκεί μαζί με την αστυνομία του Καπιτωλίου.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress. Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.



Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR