ΗΠΑ: Έρευνες για βόμβα κοντά στο Καπιτώλιο - Εντοπίστηκε ύποπτος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.55

Αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν έναν άνδρα που φέρεται να έχει πιθανώς στην κατοχή του εκρηκτικά, ενώ βρισκόταν μέσα σε όχημα κοντά στο Καπιτώλιο.

Τα κτίρια στην περιοχή έχουν εκκενωθεί και οχήματα έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στη σκηνή.

"Πρόκειται για μια έρευνα για απειλή βόμβας", ανέφερε η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ στο Twitter.

Ο άνδρας βρισκόταν σε ένα όχημα έξω από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, απέναντι από το Καπιτώλιο, δήλωσε πηγή των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία εκρηκτικών υλών.

Όμως οι άνθρωποι στο Κογκρέσο ενημερώθηκαν ότι ο επιβάτης του οχήματος είχε πει ότι κατείχε βόμβα και οι αρχές επεξεργάζονταν τις αντιδράσεις τους έχοντας κατά νου αυτή την απειλή, δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters.

Η αστυνομία απέκλεισε τους δρόμους γύρω από το συγκρότημα του Καπιτωλίου, καθώς πυροσβεστικά και διασωστικά οχήματα κατευθύνονταν στην περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετέχει το FBI επίσης.

"Η USCP ανταποκρίνεται σε ένα ύποπτο όχημα κοντά στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου", έγραψε η αστυνομία του Καπιτωλίου στο Twitter. "Παρακαλείστε να μείνετε μακριά από την περιοχή αυτή".

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress. Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.



Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR