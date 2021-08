Αφγανιστάν: Βίντεο με Ταλιμπάν να "διασκεδάζουν" σε λούνα παρκ στην Καμπούλ

Viral έχουν γίνει στο διαδίκτυο βίντεο που δείχνουν Ταλιμπάν να κάνουν βόλτες με αμαξίδια σε λούνα παρκ κρατώντας τα όπλα τους.

Τα πλάνα φέρεται να τραβήχτηκαν μία μέρα μετά την κατάληψης της Καμπούλ από τους ισλαμιστές αντάρτες.

Σε ένα από τα βίντεο που ανέβηκε στα social media, οι μαχητές των Ταλιμπάν φαίνονται να κάνουν βόλτες με συγκρουόμενα αμαξίδια, ενώ σε δεύτερο βίντεο... διασκεδάζουν στα αλογάκια του καρουζέλ.

🇦🇫 · #Taliban playing bumper cars, I think it is the most surreal image we can see of the conflict in #Afghanistan and the fall of #Kabul pic.twitter.com/eNcK76BIi4