Σασόλι για Αφγανιστάν: Άσυλο σε όσους κινδυνεύουν να διωχθούν από τους Ταλιμπάν

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, ζήτησε σήμερα να εξασφαλιστεί άσυλο σε όσους εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν και κινδυνεύουν να διωχθούν μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τις δυνάμεις των Ταλιμπάν.

"Η εξελισσόμενη κατάσταση στο Αφγανιστάν απαιτεί ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση. Η χώρα χρειάζεται μια διαρκή και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική λύση που προστατεύει τα δικαιώματα των γυναικών και επιτρέπει στους Αφγανούς να ζουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Το άσυλο πρέπει να είναι εγγυημένο σε όσους κινδυνεύουν να διωχθούν ", έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Twitter.

The situation unfolding in #Afghanistan requires a united EU response.



The country needs a lasting and inclusive political solution that protects the rights of women and allows Afghans to live in safety and with dignity.



Asylum must be granted to those in danger of persecution.