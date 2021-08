Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν μπαίνουν στην Καμπούλ - Κατέλαβαν το προεδρικό μέγαρο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22:00

Αντάρτες Ταλιμπάν εισήλθαν σήμερα στην Καμπούλ, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ το βράδυ της Κυριακής ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Το 1TV News ανέφερε ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στην πρωτεύουσα, ενώ κάτοικος της κεντρικής συνοικίας Μακροριάν δήλωσε ότι άκουσε δύο εκρήξεις, καμία από τις οποίες δεν ήταν πολύ μεγάλη.

Οι ΗΠΑ απομάκρυναν διπλωμάτες από την πρεσβεία τους με ελικόπτερο, ενώ υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως οι Ταλιμπάν εισέρχονταν στην πόλη "από όλες τις πλευρές", αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ίδιοι οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι μπήκαν σε πολλές συνοικίες της Καμπούλ, ενώ τρεις από τους ανώτερους αξιωματούχους τους δήλωσαν ότι οι αντάρτες κατέλαβαν και το προεδρικό μέγαρο, αφότου ο πρόεδρος Ασφάρ Γάνι εγκατέλειψε τη χώρα. Ο τελευταίος σε ανάρτησή του στο facebook ανέφερε πως διέφυγε από τη χώρα "προκειμένου να αποφευχθεί η αιματοχυσία".

"Στρατιωτικές μονάδες του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν μπήκαν στην πόλη της Καμπούλ για να εγγυηθούν την ασφάλεια", έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, προσθέτοντας: "Η προώθησή τους συνεχίζεται κανονικά".

Τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι οι αντάρτες κατέλαβαν το προεδρικό μέγαρο. "Οι Ταλιμπάν μπήκαν στο προεδρικό μέγαρο", δήλωσε υψηλόβαθμος διοικητής.

"Οι μουτζαχεντίν μπήκαν στο προεδρικό μέγαρο και το έθεσαν υπό τον έλεγχό τους", δήλωσε ένας δεύτερος. Πρόσθεσε ότι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα πραγματοποιείται συνεδρίαση για την ασφάλεια στην αφγανική πρωτεύουσα.

Δύο αξιωματούχοι των Ταλιμπάν δήλωσαν στο Reuters ότι δεν θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση στο Αφγανιστάν και ότι η οργάνωση αναμένει την πλήρη ανάληψη της εξουσίας.

Στο μεταξύ, διπλωματικές πηγές δήλωσαν στο Reuters πως τη Δευτέρα το πρωί θα συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις δραματικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

Η είσοδος των Ταλιμπάν στην Καμπούλ ανέτρεψε όλους τους αμερικανικούς υπολογισμούς, που όπως ανέφερε το Forbes ήθελαν την κατάληψη της αφγανικής πρωτεύουσας να μην συμβαίνει πριν από τον Νοέμβριο.

Τουίτ στον λογαριασμό του αφγανικού προεδρικού μεγάρου ανέφερε πως ακούστηκαν πυρά σε ορισμένα σημεία γύρω από την Καμπούλ, αλλά πως οι δυνάμεις ασφαλείας, σε συντονισμό με διεθνείς εταίρους, έχουν τον έλεγχο της πόλης.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως οι διπλωμάτες μεταφέρονται στο αεροδρόμιο από την πρεσβεία που βρίσκεται στον οχυρωμένο τομέα Ουαζίρ Ακμπάρ Χαν. Περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα στέλνονται για να βοηθήσουν τις εκκενώσεις μετά την προέλαση-αστραπή των Ταλιμπάν που οδήγησε την ισλαμική οργάνωση στην Καμπούλ μέσα σε ελάχιστες ημέρες.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ ανέφεραν πως η Καμπούλ θα μπορούσε να κρατήσει τουλάχιστον για τρεις μήνες.

Μέλη "κεντρικών" ομάδων των ΗΠΑ εργάζονται από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, ενώ αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε πως αρκετά μέλη του προσωπικού της ΕΕ μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή της πρωτεύουσας που δεν έχει γίνει γνωστή.

Αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε στο Ρόιτερς πως η οργάνωση δεν επιθυμεί απώλειες καθώς αναλαμβάνει τον έλεγχο, αλλά πως δεν έχει κηρύξει κατάπαυση του πυρός.

Συνομιλίες για ειρηνική κατάληψη της εξουσίας

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών του Αφγανιστάν Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακουάλ, η πρωτεύουσα Καμπούλ δεν θα δεχθεί επίθεση.

"Οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, η πόλη είναι ασφαλής, οποιοσδήποτε προκαλεί αναταραχή στην πόλη θα αντιμετωπιστεί βάσει του νόμου", είπε ο Αφγανός υπουργός Εσωτερικών.

"Η ασφάλεια της πόλης είναι εγγυημένη, δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον της πόλης και έχει συμφωνηθεί πως η μετάβαση της εξουσίας θα γίνει με ειρηνικό τρόπο".

Λίγο πριν, ο εκπρόσωπος τύπου των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ είπε στο BBC πως μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγονται συνομιλίες με το προεδρικό μέγαρο σχετικά με μια ειρηνική κατάληψη της εξουσίας. Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου για την Εθνική Συμφιλίωση Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ τις οργανώνει.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Μπισμιλάχ Καν Μοχαμάντι είπε επίσης σε ένα βιντεομήνυμα, που ανήρτησε στο Facebook ότι εκείνος, ως εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, εγγυάται την ασφάλεια της Καμπούλ.

Ανέφερε, επιπλέον, ότι έχει γίνει γνωστό πως ο πρόεδρος Άσραφ Γάνι συναντήθηκε με πολιτικούς και τους ανέθεσε να συγκροτήσουν μια αντιπροσωπεία που θα ταξιδέψει στην Ντόχα τη Δευτέρα για να επιτευχθεί συμφωνία με τους Ταλιμπάν.

"Σας διαβεβαιώνω όλους σας ότι η ασφάλεια της Καμπούλ θα διατηρηθεί έως ότου επιτευχθεί μια συμφωνία", δήλωσε ο Μοχαμάντι.

Ο πρόεδρος Γανί εγκατέλειψε τη χώρα

Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν Άσραφ Γάνι εγκατέλειψε την πρωτεύουσα Καμπούλ για το Τατζικιστάν, είπε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά, το προεδρικό γραφείο απάντησε ότι "δεν μπορεί να πει τίποτα σχετικά με τη μετακίνηση του Άσραφ Γάνι για λόγους ασφαλείας".

Ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν είπε ότι η οργάνωση ελέγχει το πού βρίσκεται ο Γάνι.

Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν Άσραφ Γάνι εγκατέλειψε το Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα και ο πρώην αντιπρόεδρος της χώρας Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ.

"Ο πρώην πρόεδρος του Αφγανιστάν εγκατέλειψε τη χώρα", δήλωσε ο Αμπντουλάχ, που είναι επίσης επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου για την Εθνική Συμφιλίωση, σε ένα βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook.

Για να αποτρέψουν λεηλασίες

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν δήλωσε πως η οργάνωση έδωσε εντολή στους μαχητές της να εισέλθουν στην Καμπούλ για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο λεηλασιών, αφότου η τοπική αστυνομία εγκατέλειψε τις θέσεις της.

Η δήλωση από τον Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ έγινε λίγο αφότου ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη δήλωσε πως ο πρόεδρος Άσραφ Γάνι έφυγε από τη χώρα.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας αναφέρει πως υπάρχουν μαρτυρίες για πυροβολισμούς σε συνοικίες της Καμπούλ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Αναφορές για τραυματίες

Περισσότεροι από 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα μέσω Twitter μετά την είσοδο μαχητών Ταλιμπάν στην πόλη.

"Οι περισσότεροι (άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο) ήρθαν από μάχες στην περιοχή Καραμπάγ", διευκρίνισε χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συγκρούσεις. Στην ανακοίνωση δεν υπάρχει αναφορά για θανάτους.

Συνομιλίες στο Κατάρ

Μια αντιπροσωπεία της αφγανικής κυβέρνησης, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ, θα ταξιδέψει στο Κατάρ σήμερα για να συναντηθεί με εκπροσώπους των Ταλιμπάν, είπε ένας Αφγανός διαπραγματευτής.

Ο Φάουζι Κούφι, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας στην Καμπούλ, επιβεβαίωσε στο Ρόιτερς ότι η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τους Ταλιμπάν στο κράτος του Κόλπου.

Μια πηγή με γνώση του θέματος είπε στο Ρόιτερς ότι η αφγανική αντιπροσωπεία και οι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν θα συζητήσουν τη μετάβαση της εξουσίας, προσθέτοντας πως Αμερικανοί αξιωματούχοι θα εμπλακούν επίσης.

Ταλιμπαν: Αναμένουμε ειρηνική μετάβαση της εξουσίας

Οι Ταλιμπάν αναμένουν μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ένας εκπρόσωπος τύπου σήμερα, καθώς οι αντάρτες έφθασαν στην πρωτεύουσα Καμπούλ συναντώντας ελάχιστη αντίσταση.

Ο Σουχάιλ Σαχίν πρόσθεσε πως η οργάνωση θα προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών, όπως επίσης τις ελευθερίες των εργαζομένων στα ΜΜΕ και των διπλωματών.

"Διαβεβαιώνουμε τους πολίτες, ιδίως στην πόλη της Καμπούλ, ότι οι ιδιοκτησίες τους, οι ζωές τους είναι ασφαλείς", τόνισε ο εκπρόσωπος, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC.

"Η ηγεσία μας έδωσε οδηγίες στις δυνάμεις μας να παραμείνουν στις πύλες της Καμπούλ, όχι να εισέλθουν στην πόλη".

"Αναμένουμε μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας", σημείωσε, προσθέτοντας πως οι Ταλιμπάν αναμένουν αυτό να συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Ο πιθανός προσωρινός επικεφαλής

Ο Αλί Άχμαντ Τζαλαλί, ένας ακαδημαϊκός με έδρα τις ΗΠΑ και πρώην υπουργός Εσωτερικών του Αφγανιστάν, είναι πιθανόν να οριστεί επικεφαλής μιας προσωρινής διοίκησης στην Καμπούλ, ανέφεραν τρεις διπλωματικές πηγές σήμερα, την ώρα που οι Ταλιμπάν έχουν περικυκλώσει την πόλη.

Νωρίτερα, ο ασκών καθήκοντα υπουργού Εσωτερικών Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακουάλ δήλωσε, σε τηλεοπτική παρέμβαση, ότι μια ειρηνική μετάβαση θα λάβει χώρα, όμως προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες.

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές εάν οι Ταλιμπάν έχουν δώσει το τελικό "ναι" στον διορισμό του Τζαλαλί, όπως είχε θεωρηθεί ως ένα ενδεχομένως αποδεκτό πρόσωπο για την επίβλεψη της μετάβασης της εξουσίας, σύμφωνα με τις πηγές.

Όπως μάλιστα μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν έφθασε στο προεδρικό μέγαρο στην Καμπούλ για τη διεξαγωγή συνομιλιών με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα, επίσης, με το Al Arabiya, το γραφείου του προέδρου της χώρας Άσραφ Γάνι είπε σήμερα πως η κατάσταση στην Καμπούλ βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι οι Ταλιμπάν δεν έχουν καταλάβει την αφγανική πρωτεύουσα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για μάχες εντός της πόλης, όπως μεταδίδει το Ρόιτερς.

Ωστόσο, στην Καμπούλ επικρατεί αναταραχή, καθώς πολλοί άνθρωποι επιχείρησαν να πάρουν τις οικονομίες τους, να αγοράσουν φαγητό και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Σε πολλούς δρόμους επικρατεί κυκλοφοριακό χάος, καθώς οι πολίτες είτε προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους είτε να μεταβούν στο αεροδρόμιο, περιγράφουν κάτοικοι.

"Ορισμένοι άφησαν τα κλειδιά στα αυτοκίνητά τους και άρχισαν να περπατούν προς το αεροδρόμιο", είπε ένας κάτοικος σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Ρόιτερς.

Ένας άλλος ανέφερε: "Ο κόσμος επιστρέφει στα σπίτια του υπό τον φόβο να ξεσπάσουν μάχες".

ΝΑΤΟ: Αξιολογούμε συνεχώς τις εξελίξεις

Το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει τη διπλωματική παρουσία του στην Καμπούλ και θα βοηθήσει προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης, είπε σήμερα στο Reuters ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

"Το ΝΑΤΟ αξιολογεί συνεχώς τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν", είπε ο αξιωματούχος.

"Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστης σημασίας και θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε όπως πρέπει. Στηρίζουμε τις προσπάθειες των Αφγανών να βρουν μια πολιτική λύση στη σύρραξη, που είναι τώρα περισσότερο από ποτέ επείγουσα".

Φεύγουν οι Αμερικανοί διπλωμάτες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να απομακρύνουν διπλωμάτες από την πρεσβεία τους στην Καμπούλ, δήλωσαν σήμερα δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο Reuters.

"Έχουμε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που φεύγει τώρα καθώς μιλάμε, η πλειονότητα του προσωπικού είναι έτοιμη να φύγει... η πρεσβεία εξακολουθεί να λειτουργεί", δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αναμενόταν πως η εκκένωση των περισσότερων διπλωματών θα ξεκινούσε σήμερα, καθώς οι Ταλιμπάν συνεχίζουν την προέλασή τους που έχει φέρει την ισλαμική οργάνωση στα πρόθυρα της Καμπούλ μέσα σε μερικές ημέρες.

Παραμένουν οι Ρώσοι

Η Ρωσία δεν προβλέπει να εκκενώσει την πρεσβεία της στην Καμπούλ, ενώ οι Ταλιμπάν βρίσκονται στις πύλες της αφγανικής πρωτεύουσας, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Ζαμίρ Καμπούλοφ δήλωσε πως βρίσκεται "σε απευθείας επαφή" με τη ρωσική πρεσβεία στην Καμπούλ και πρόσθεσε πως οι υπάλληλοι της πρεσβείας εξακολουθούν να εργάζονται με "ηρεμία".

Ο στρατός της Γερμανίας προετοιμάζεται για επιχείρηση εκκένωσης

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας ετοιμάζονται για αποστολή εκκένωσης γερμανών διπλωματών και πολιτών καθώς και αφγανών συνεργατών και υπαλλήλων από το Αφγανιστάν υπό αυστηρή φρούρηση, ενημέρωσαν στρατιωτικές πηγές το Γερμανικό Πρακτορείο χθες Σάββατο.

Το μέτρο που θα δίνει την εξουσιοδότηση στον Μπούντεσβερ, τον ομοσπονδιακό γερμανικό στρατό, ώστε να αναπτύξει μέλη της δύναμης ταχείας αντίδρασης μέσα σε μια εβδομάδα, λέγεται πως καταρτίζεται με ταχύ ρυθμό στο κοινοβούλιο.

Οι πηγές του dpa εξήγησαν ότι ελάχιστες αμφιβολίες υπάρχουν μεταξύ των μελών της Μπούντεσταγκ πως η αποστολή αυτή θα είναι απαραίτητη.

Στο Αφγανιστάν βρίσκονται επί του παρόντος πάνω από 100 γερμανοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων διπλωματών και υπαλλήλων στην πρεσβεία στην Καμπούλ, καθώς και ειδικών που εργάζονται σε υπουργεία και οργανισμούς.

Αφγανοί που εργάζονται για τη γερμανική κυβέρνηση θα απομακρυνθούν επίσης εσπευσμένα, αν και ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι σαφής. Μόνο το υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας απασχολεί πάνω από 1.000 Αφγανούς.

Την Παρασκευή, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων στην πρεσβεία στην Καμπούλ στο "απόλυτο μίνιμουμ", όπως και άλλες χώρες, εν μέσω της ταχύτατης προέλασης των Ταλιμπάν στην εμπόλεμη χώρα.

Χθες, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και κλιμάκιο του υπουργικού συμβουλίου εξέτασαν εκτάκτως την αντίδραση του Βερολίνου στην επιδείνωση της κατάστασης στο Αφγανιστάν. Η συνεδρίαση του κλιμακίου αντιμετώπισης της κρίσης έγινε ψηφιακά και συμμετείχαν ο αντικαγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, η υπουργός Άμυνας Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ, ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ, ο Χέλγκε Μπράουν, υπουργός προεδρίας της κυβέρνησης, και αντιπρόσωπος του υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης απομάκρυνσης των γερμανών πολιτών από το Αφγανιστάν αναμένεται να αναπτυχθούν κυρίως αλεξιπτωτιστές της δύναμης ταχείας αντίδρασης.

Ο πρεσβευτής της Βρετανίας αναχωρεί εντός της ημέρας

Ο πρεσβευτής της Βρετανίας στο Αφγανιστάν πρόκειται να έχει εγκαταλείψει τη χώρα της Ασίας αεροπορικώς ως το απόγευμα, αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η Sunday Telegraph, αφού εκατοντάδες μέλη του στρατού του ΗΒ μετέβησαν στη χώρα για εγγυηθούν την ασφάλεια της απομάκρυνσης των βρετανών διπλωματών, δημοσίων λειτουργών και πολιτών.

Η προέλαση των Ταλιμπάν συνεχίστηκε χθες, με τους ισλαμιστές αντάρτες να πλησιάζουν ακόμη περισσότερο την Καμπούλ. Η πρωτεύουσα και η Τζαλαλάμπαντ (ανατολικά) είναι πλέον οι μοναδικές πόλεις υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της κυβέρνησης· δυτικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, σπεύδουν να απομακρύνουν εσπευσμένα διπλωμάτες και άλλους πολίτες τους.

Το σχέδιο για την απομάκρυνση των Βρετανών προέβλεπε ότι η επιχείρηση θα διαρκούσε εβδομάδες, όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της κυριακάτικης έκδοσης της Τέλεγκραφ, η ταχύτητα της προέλασης των Ταλιμπάν εγείρει φόβους πως το αεροδρόμιο της Καμπούλ θα καταληφθεί σύντομα από τους αντάρτες και το Λονδίνο αποφάσισε να επισπεύσει τη διαδικασία.

Ως το βράδυ του Σαββάτου είχαν απομείνει μόλις μερικές δεκάδες βρετανοί διπλωμάτες και δημόσιοι λειτουργοί από τους 500 που υπηρετούσαν στο Αφγανιστάν ως αυτή την εβδομάδα. Ο πρεσβευτής αναμένεται να αναχωρήσει μέσα στην ημέρα.

Δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία με κάποιον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών για να σχολιάσει το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποφάσισε να αναπτυχθούν κάπου 600 στρατιωτικοί, ιδίως μέλη των Ειδικών Δυνάμεων, στην Καμπούλ για να εγγυηθούν την ασφάλεια της επιχείρησης απομάκρυνσης των βρετανών πολιτών και αφγανών συνεργατών τους, κυρίως διερμηνέων.

Η Βρετανία εργάζεται για να προστατεύσει τους πολίτες της και να βοηθήσει άλλους πρώην εργαζόμενους της Βρετανίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να φύγουν από το Αφγανιστάν, ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, την ώρα που οι Ταλιμπάν εισέρχονται στην Καμπούλ.

"Αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικών εργάζονται τώρα για να προστατεύσουν τους Βρετανούς υπηκόους και να βοηθήσουν πρώην εργαζόμενους της Βρετανίας και άλλα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις να ταξιδέψουν στη Βρετανία", σημειώνεται σε μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter.

Φεύγουν οι Σουηδοί διπλωμάτες

Η Σουηδία θα απομακρύνει όλο το προσωπικό της πρεσβείας της από την Καμπούλ σήμερα, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Swedish Radio, επικαλούμενο πηγές.

Το προσωπικό της πρεσβείας της Σουηδίας στην αφγανική πρωτεύουσα θα φύγει αμέσως και η επιχείρηση εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Αν Λίντε.

"Όλο το προσωπικό θα έχει φύγει έως αύριο", είπε η Λίντε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

"Η σουηδική αρχή Μετανάστευσης εργάζεται για να φέρει πίσω τους ντόπιους εργαζόμενους".

Στο μεταξύ, ο γερμανικός στρατός στέλνει μεταγωγικά αεροσκάφη A400M στην Καμπούλ με 30 αλεξιπτωτιστές σε καθένα εξ αυτών, στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης του προσωπικού της πρεσβείας και των Αφγανών βοηθών τους, την ώρα που οι Ταλιμπάν έχουν περικυκλώσει την αφγανική πρωτεύουσα, έγραψε η Bild am Sonntag.

Η γερμανική εφημερίδα επικαλείται πηγές που δεν προσδιορίζει, οι οποίες λένε πως τα αεροσκάφη θα μεταφερθούν σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, πιθανόν στην πρωτεύουσα Ουζμπεκιστάν Τασκένδη για τη μετέπειτα πραγματοποίηση πτήσεων τσάρτερ.

Ένας εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Άμυνας δήλωσε πως μια αποστολή για την επιχείρηση εκκένωσης προετοιμαζόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω το δημοσίευμα.

Αποχωρούν οι Ιταλοί

Το προσωπικό της ιταλικής πρεσβείας στην Καμπούλ θα επιστρέψει στη Ρώμη σήμερα, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Καμπούλ στις 21.30 τοπική ώρα, ανέφερε μια εκπρόσωπος τύπου, προσθέτοντας πως τα περισσότερα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας εγκατέλειψαν το κτίριο χθες και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο.

Η εκπρόσωπος τύπου απέφυγε να πει εάν ο πρέσβης θα βρίσκεται μεταξύ όσων θα φύγουν στην αποψινή πτήση και είπε πως είναι πρόωρο να πει ότι η Ιταλία έχει κλείσει την πρεσβεία της.

Ο Καναδάς κλείνει προσωρινά την πρεσβεία του

Ο Καναδάς έκλεισε προσωρινά την πρεσβεία του στην Καμπούλ και το προσωπικό απομακρύνθηκε, την ώρα που οι Ταλιμπάν έχουν περικυκλώσει την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά.

"Η κατάσταση στο Αφγανιστάν εξελίσσεται ραγδαία και θέτει σοβαρές προκλήσεις στην ικανότητά μας να εγγυηθούμε την ασφάλεια της αποστολής μας", λέει ο υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Γκαρνό.

"Αποφασίστηκε να ανασταλούν προσωρινά οι διπλωματικές δραστηριότητές μας στην Καμπούλ", ανέφερε το καναδικό ΥΠΕΞ, διευκρινίζοντας πως οι δραστηριότητες θα επαναληφθούν όταν η κατάσταση "θα επιτρέψει να εγγυηθούμε τις κατάλληλες υπηρεσίες και την επαρκή ασφάλεια του προσωπικού μας".

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ