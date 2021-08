Αϊτή: Τουλάχιστον 29 νεκροί από την δόνηση των 7,2 βαθμών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.27

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε σήμερα την Αϊτή, ανακοίνωσε ο διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της χώρας, Τζέρι Τσάντρελ.

Από τον συνολικό αυτό αριθμό, 17 νεκροί καταγράφηκαν στην περιφέρεια Γκραντ Ανς, 9 στην πόλη Κάυ και 3 στην περιφέρεια Νιπ, όπου βρίσκεται το επίκεντρο του σεισμού, στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού.

Ο σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών που συγκλόνισε την Αϊτή σήμερα το πρωί προκάλεσε "πολλές" ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες ζημιές στις νότιες περιοχές της χώρας της Καραϊβικής, ανακοίνωσε νωρίτερα και ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί μέσω Twitter.

"Απευθύνω έκκληση για πνεύμα αλληλεγγύης και δέσμευσης όλων των Αϊτινών, προκειμένου να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δραματική κατάσταση", πρόσθεσε. Εν τω μεταξύ, ο Αριέλ Ανρί κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα μετά τον ισχυρό σεισμό.

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af