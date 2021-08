Αϊτή: Τουλάχιστον 227 νεκροί από την δόνηση των 7,2 βαθμών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.03

Στους 227 αυξήθηκαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε σήμερα την Αϊτή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της χώρας όπως γράφει το πρακτορείο Reuters. Σημειώνεται πως νωρίτερα ο πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για 29 θανάτους. Η πολιτική προστασία ανέφερε επίσης πως υπάρχουν εκατοντάδες τραυματίες και αγνοούμενοι.

"Ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού αυξήθηκε σε 227, από τους οποίους 158 καταγράφηκαν στον νότο. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι", έγραψε η υπηρεσία στο Twitter.

"Οι πρώτες επιχειρήσεις, που διεξήχθησαν τόσο από τους επαγγελματίες διασώστες όσο και από μέλη του πληθυσμού, επέτρεψαν να ανασυρθούν πολλοί άνθρωποι από τα ερείπια. Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να δέχονται τραυματίες", πρόσθεσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Ο σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών που συγκλόνισε την Αϊτή σήμερα το πρωί προκάλεσε "πολλές" ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες ζημιές στις νότιες περιοχές της χώρας της Καραϊβικής, ανακοίνωσε νωρίτερα και ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί μέσω Twitter.

"Απευθύνω έκκληση για πνεύμα αλληλεγγύης και δέσμευσης όλων των Αϊτινών, προκειμένου να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δραματική κατάσταση", πρόσθεσε. Εν τω μεταξύ, ο Αριέλ Ανρί κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα μετά τον ισχυρό σεισμό.

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af