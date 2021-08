Βρετανία: Περιστατικό με πυροβολισμούς και θύματα στο Πλίμουθ

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στο Πλίμουθ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, λόγω περιστατικού με πυροβολισμούς, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της πόλης ανταποκρίθηκαν άμεσα, ενώ ο τοπικός βουλευτής Tζόνι Μέρσερ του Συντηρητικού Κόμματος κάνει λόγο για "σοβαρό και τραγικό" περιστατικό.

"Έλαβα γνώση για ένα σοβαρό και τραγικό περιστατικό που εκτυλίσσεται στο Πλίμουθ. Παρακαλώ ακολουθείστε τις οδηγίες της αστυνομίας”, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τζόνι Μέρσερ.

Σε δεύτερη ανάρτησή του στο Twitter, ο τοπικός βουλευτής Μέρσερ αναφέρει ότι "το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια", ενώ προσθέτει ότι ούτε ο ύποπτος έχει τραπεί σε φυγή.

The incident is not terror related, and neither is the suspect on the run in Plymouth. Remain calm. It is for the Police to confirm further details. Do not repost chatter or gossip; work with them. We have the best cops in the land.